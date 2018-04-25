Исполнительный директор АПЛ выступил против идеи расширения клубного ЧМ

Главный исполнительный директор Английской Премьер-лиги Ричард Скудамор выступил против предложения президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о расширении клубного чемпионата мира. Об этом сообщает Sky Sports.

По словам чиновника, увеличение числа команд из Европы приведет к застою и новым травмам футболистов.

Инфантино предложил увеличить клубный чемпионат мира, включив в него как минимум 12 клубов из Европы. По информации New-York Times, Совет ФИФА отклонил просьбу главы организации о продвижении этого предложения на встрече в прошлом месяце в Колумбии.

Ранее сообщалось, что в Южной Америке попросили ФИФА расширить количество сборных на ЧМ-2022.