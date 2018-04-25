Ещё
Исполнительный директор АПЛ выступил против идеи расширения клубного ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исполнительный директор АПЛ выступил против идеи расширения клубного ЧМ 

Газета.Ru 2 часа назад
Главный исполнительный директор Английской Премьер-лиги Ричард Скудамор выступил против предложения президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о расширении клубного чемпионата мира. Об этом сообщает Sky Sports.
По словам чиновника, увеличение числа команд из Европы приведет к застою и новым травмам футболистов.
Инфантино предложил увеличить клубный чемпионат мира, включив в него как минимум 12 клубов из Европы. По информации New-York Times, Совет ФИФА отклонил просьбу главы организации о продвижении этого предложения на встрече в прошлом месяце в Колумбии.
Ранее сообщалось, что в Южной Америке попросили ФИФА расширить количество сборных на ЧМ-2022.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: фанаты "Ромы" напали на болельщиков "Ливерпуля" перед матчем Шарапова может подписать долгосрочный контракт со своим тренером Форвард "Баварии" Левандовски назвал "Реал" фаворитом противостояния
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого15
Липницкая удивила откровенным фото7
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио41
WADA вновь усомнилось в «чистоте» россиян19
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение