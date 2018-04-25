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Зинэтула Билялетдинов: Журналисты плохо влияют на игроков
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Зинэтула Билялетдинов: Журналисты плохо влияют на игроков 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«А кто его в Уфу отправлял? О каком-то обмене речь идет… Никто не занимался этим обменом. Вы говорите об этом, вам хочется показать свои слова. Но вы влияете на игроков отрицательно. Каково это игроку? Зачем это делать… Знаю, что я говорю. А вы на себя много берете. Мы с ним много разговаривали. Галиев — мастеровитый игрок, рукастый. Я считаю, что он может и должен играть еще лучше. Он должен играть в сборной, но для этого надо много работать и вытащить из себя все, что есть», — передает слова Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».
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