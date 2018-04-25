В России заработает программа подписки на новый iPhone

В России заработает программа подписки на новый iPhoneУже послезавтра re:Store запустит программу подписки на iPhone, которая даст возможность менять смартфон на новую модель каждый год. Запуск аналогичных программ планируют Cstore, «Связной» и « М. Видео ».

Как это работает

Вы приобретаете смартфон по этой программе в рассрочку на 18 месяцев. Через 12 месяцев рассрочка закрывается и оформляется новая на новый iPhone. А re:Store выкупает ваш старый iPhone по фиксированной цене.

Таким образом вы остаётесь в программе обновления, совершая небольшие ежемесячные платежи. А в случае, если захотите выйти из программы, то вам придётся закрыть остаточный долг по 6 месяцам рассрочки.

Важно, чтобы устройство, которое клиент нам принесет, было в рабочем состоянии, без видимых физических, механических повреждений и следов попадания влаги. — заместитель гендиректора российского представительства Belmont Андрей Захаров

Партнерами re:Store стали американская компания Belmont, выкупающая подержанные устройства, и ХКФ-банк . Воспользоваться программой подписки можно до 1 сентября 2018 года.

В ХКФ-банке уточнили, что по программе клиент выплачивает две трети стоимости устройства. Соответственно, это снижает сам ежемесячный платеж в сравнении с рассрочкой, плюс при постоянном использовании программы снижает общие расходы покупателя.