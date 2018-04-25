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В России заработает программа подписки на новый iPhone
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В России заработает программа подписки на новый iPhone 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
В России заработает программа подписки на новый iPhoneУже послезавтра re:Store запустит программу подписки на iPhone, которая даст возможность менять смартфон на новую модель каждый год. Запуск аналогичных программ планируют Cstore, «Связной» и «М. Видео».
Как это работает
Вы приобретаете смартфон по этой программе в рассрочку на 18 месяцев. Через 12 месяцев рассрочка закрывается и оформляется новая на новый iPhone. А re:Store выкупает ваш старый iPhone по фиксированной цене.
Таким образом вы остаётесь в программе обновления, совершая небольшие ежемесячные платежи. А в случае, если захотите выйти из программы, то вам придётся закрыть остаточный долг по 6 месяцам рассрочки.
Важно, чтобы устройство, которое клиент нам принесет, было в рабочем состоянии, без видимых физических, механических повреждений и следов попадания влаги. — заместитель гендиректора российского представительства Belmont Андрей Захаров
Партнерами re:Store стали американская компания Belmont, выкупающая подержанные устройства, и ХКФ-банк. Воспользоваться программой подписки можно до 1 сентября 2018 года.
В ХКФ-банке уточнили, что по программе клиент выплачивает две трети стоимости устройства. Соответственно, это снижает сам ежемесячный платеж в сравнении с рассрочкой, плюс при постоянном использовании программы снижает общие расходы покупателя.
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