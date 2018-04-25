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В Перми из-за технической неисправности перестал работать интернет от Дом.ру
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В Перми из-за технической неисправности перестал работать интернет от Дом.ру 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
25 февраля около 11:30 пермяки, пользующиеся интернетом от провайдера Дом.ру, потеряли возможность выходить в сеть. На горячей линии компании сообщают, что возникла техническая неисправность оборудования, поэтому возможны ограничения в предоставлении услуг интернета и телефонии.
— Специалисты уже работают. Интернет починят сегодня. Для этого потребуется не больше пары часов, — рассказали корреспонденту 59.ru на горячей линии Дом.ру.
Около 13:00 интернет от Дом.ру заработал на пару минут, но потом снова отключился. Также горожане сообщали, что не могут позвонить с «Билайна» на «Билайн», но у корреспондента 59.ru, пользующегося услугами этой компании, проблем с вызовами не возникло.
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