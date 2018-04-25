В Перми из-за технической неисправности перестал работать интернет от Дом.ру

25 февраля около 11:30 пермяки, пользующиеся интернетом от провайдера Дом.ру, потеряли возможность выходить в сеть. На горячей линии компании сообщают, что возникла техническая неисправность оборудования, поэтому возможны ограничения в предоставлении услуг интернета и телефонии.

— Специалисты уже работают. Интернет починят сегодня. Для этого потребуется не больше пары часов, — рассказали корреспонденту 59.ru на горячей линии Дом.ру.