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«Идёшь с мысленной короной на голове»: екатеринбуржская фит-модель взяла бронзу на Кубке Европы
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«Идёшь с мысленной короной на голове»: екатеринбуржская фит-модель взяла бронзу на Кубке Европы 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Екатеринбурженка Юлия Миронова завоевала бронзовую медаль на Кубке Европы European Fit Model Cup 2018 в Риге в категории «Фит-модель».
«С каждым новым шагом по сцене чувствуется уверенность в себе, когда идёшь с мысленной короной на голове, — написала Юлия в своём Instagram. — Но надо не забывать, что это соревнования и надо ещё побороться, я чересчур расслабилась и не выложилась на все сто, даже не напряглась ни разу. Впереди Кубок России, если будет только «Абсолютная» категория, то уж точно придётся постараться, уровень растёт, все больше новых красивых девушек выступает. Нелёгкий выбор предстоит нашему судейству».
Юлия Миронова сама работает фитнес-инструктором в одном из клубов Екатеринбурга и уже несколько лет участвует в соревнованиях. В прошлом году Юля показала нам, какие упражнения делает, чтобы привести своё тело в идеальную форму, и какой диеты придерживается.
— Для формирования мышечного рельефа нужны годы, но, если форма уже есть и нужно подвести её к идеалу, это три месяца, — рассказала спортсменка о своём режиме. — Силовые тренировки шесть раз в неделю по часу, плюс две-три кардио.
Полностью интервью с девчонкой-чемпионкой читайте в нашем репортаже.
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