Агент Мовсисяна: «Возвращение Юры в Россию все еще возможно» 

На нападающего «Реал Солт-Лейк» Юру Мовсисяна претендовали российские клубы. Об этом рассказал агент перешедшего в шведский «Юргорден» на правах аренды форварда Патрик Маккейб.
— Тренер отказался от услуг Юры, а он хотел играть, поэтому мы стали искать ему новый клуб, — отметил Маккейб. — Предложений было очень много, но было трудно найти команду, которая потянула бы зарплату Юры. «Юргорден» устроил нас по условиям.
— "Спартак" с вами связывался?
— Нет, но с нами связывались два клуба российской премьер-лиги. Однако нас не устроила предложенная зарплата и уровень этих команд. Отмечу, что возвращение Мовсисяна в Россию все еще возможно. Арендное соглашение с «Юргорденом» истекает через полгода и не предусматривает право выкупа. Контракт с "Реалом" истекает в декабре 2019 года. (Гоша ЧЕРНОВ)