Ещё
Агент Мовсисяна: «Возвращение Юры в Россию все еще возможно»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агент Мовсисяна: «Возвращение Юры в Россию все еще возможно» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
На нападающего «Реал Солт-Лейк» Юру Мовсисяна претендовали российские клубы. Об этом рассказал агент перешедшего в шведский «Юргорден» на правах аренды форварда Патрик Маккейб.
— Тренер отказался от услуг Юры, а он хотел играть, поэтому мы стали искать ему новый клуб, — отметил Маккейб. — Предложений было очень много, но было трудно найти команду, которая потянула бы зарплату Юры. «Юргорден» устроил нас по условиям.
"Спартак" с вами связывался?
— Нет, но с нами связывались два клуба российской премьер-лиги. Однако нас не устроила предложенная зарплата и уровень этих команд. Отмечу, что возвращение Мовсисяна в Россию все еще возможно. Арендное соглашение с «Юргорденом» истекает через полгода и не предусматривает право выкупа. Контракт с "Реалом" истекает в декабре 2019 года. (Гоша ЧЕРНОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
СМИ: болельщик "Ливерпуля" получил ножевое ранение перед игрой с "Ромой" Арсен Венгер: "Виейра обладает потенциалом, чтобы возглавить "Арсенал" Алексей Сорокин: "Около 500 тысяч туристов приедут в Россию на чемпионат мира"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого15
Липницкая удивила откровенным фото7
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио40
WADA вновь усомнилось в «чистоте» россиян19
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение