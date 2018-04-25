Агент Мовсисяна: «Возвращение Юры в Россию все еще возможно»

На нападающего «Реал Солт-Лейк» Юру Мовсисяна претендовали российские клубы. Об этом рассказал агент перешедшего в шведский «Юргорден» на правах аренды форварда Патрик Маккейб.

— Тренер отказался от услуг Юры, а он хотел играть, поэтому мы стали искать ему новый клуб, — отметил Маккейб. — Предложений было очень много, но было трудно найти команду, которая потянула бы зарплату Юры. «Юргорден» устроил нас по условиям.