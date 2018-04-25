Фестивали и культурные мероприятия пройдут в Раменском районе во время ЧМ‑2018

Пять крупных культурных мероприятий пройдет в Раменском районе Подмосковья во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«10 июня Раменское отпразднует День города, 8 июля — День семьи, любви и верности, 14 июля состоится фестиваль «Берегиня». Жители и гости Раменского района в рамках празднования Дня города смогут посетить фестиваль российской керамики «Синница» и фестиваль исторической реконструкции «Наследие предков», — сообщила председатель комитета по культуре и туризму Марианна Рогатина на заседании районного штаба по подготовке к ЧМ-2018.

О создании волонтерского корпуса рассказала председатель комитета социального развития, спорта и молодежной политики Елена Володина. Она сообщила, что в Раменском районе помогать гостям будут 70 волонтеров. 21 мая для них (а также для ребят из волонтерского корпуса города Бронницы, где будет базироваться футбольная сборная Аргентины) пройдет обучающий однодневный семинар.

Площадкой для проведения семинара был выбран стадион «Красное знамя»: инструктаж и мастер-классы состоятся в обстановке, приближенной к «боевой». По итогам семинара волонтеры получат «карту поведения», где будет описано, как действовать в различных ситуациях.

Участники заседания штаба по подготовке к ЧМ-2018 также доложили главе Раменского района Андрею Кулакову об итогах выполненных работ в сфере обеспечения безопасности и организации дорожного движения, подготовки учебно-тренировочной базы «Сатурн», благоустройства города и района, подготовки сотрудников гостиниц, мест общественного питания и спортивных объектов к встрече спортсменов и туристов.

Среди задач, которые поручил реализовать глава Раменского района: обследовать региональные автотрассы по маршруту следования иностранных гостей Раменского района и составить перечень предложений по улучшению состояния дорог и прилегающих территорий, который затем будет отправлен в министерство транспорта Московской области.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».