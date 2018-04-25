Состав сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею 2018 

Состав белорусской команды и результаты контрольных матчей не внушают оптимизма.
4 мая в Дании стартует чемпионат мира. Мы открываем цикл материалов, в которых расскажем обо всех участниках турнира. Первая на очереди сборная Беларуси.
История выступлений
Белорусская сборная 18 раз принимала участие в чемпионатах мира. Таких ярких выступлений, как на ОИ-2002, на мировых первенствах национальная команда Беларуси ещё не выдавала. Лучшим достижением «зубров» является выход в четвертьфинальную стадию. Более того, такого результата белорусы добивались четыре раза. И при нынешнем тренере Дэйве Льюисе сборная доходила до восьмёрки сильнейших. Однако наступали времена и менее светлые. Дважды, в 2001 и 2003 годах, коллектив вылетал из высшего дивизиона в первый, занимая в своём квартете последнее место и уступая в утешительном раунде. Но всякий раз белорусы возвращались в элиту на следующий год.
Главный тренер. Дэйв Льюис
Иностранец в должности главного тренера — для белорусского хоккея такое положение дел уже привычно. Канадец Дэйв Льюис — четвёртый иностранный тренер в истории сборной Беларуси. Вне всяких сомнений, заключение контракта с опытным наставником стало удачей для национальной команды. Не каждая сборная может уговорить специалиста с более чем 20-летним опытом работы за океаном: с 1987 года Льюис находился в должности ассистента тренера «Детройта». В стане «красных крыльев» канадец пробыл до 2003 года. Однако покидать сильнейшую лигу мира Льюис не собирался. После «Детройта» он трудился в НХЛ с «Бостоном», «Лос-Анджелесом» и «Каролиной». В первый раз в сборной Беларуси Льюис оказался в 2009 году, когда помогал на чемпионате мира в Швейцарии главному тренеру Глену Хэнлону. В нынешнем статусе канадец находится с 2014 года. Оправдывать ожидания он стал моментально. Под руководством Льюиса на первом же первенстве мира белорусы дошли до четвертьфинала.
Постепенно результаты национальной команды стали ухудшаться, но связывать это с деятельностью тренерского штаба не нужно: назрела смена поколений, новых лидеров в составе сборной не оказалось, и уж тут вина не Дэйва Льюиса. Однако если и сумеют «зубры» преподнести сенсацию на предстоящем чемпионате мира, то главным творцом успеха будут считать именно канадского 64-летнего тренера. И это весьма справедливо: звёзд в составе сборной Беларуси не найти.
Состав. Ставка на молодёжь
Окончательное решение по ростеру на предстоящий чемпионат мира будет принято позже. Однако едва ли Дэйв Льюис удивит кого-то и неожиданно впишет в заявку тех, кто находится сейчас не с командой. Поэтому составы на недавние игры с датчанами и тот, что в итоге отправится на чемпионат мира, окажутся схожими.
С вратарями Дэйв Льюис уже определился. В Данию отправятся три голкипера — это Михаил Карнаухов, Иван Кульбаков и Виталий Трус. Основным, скорее всего, станет Карнаухов, известный по выступлениям за минское «Динамо». Сменщиком, вероятно, окажется 21-летний Кульбаков, играющий в ECHL. Хотя и Трус, уже попадавший в заявку на прошлогодний чемпионат мира, может получить свой шанс.
С другими позициями всё не так однозначно. Список защитников, тренирующихся с командой, выглядит так: Павел Воробей, Роман Дюков, Илья Сушко, Владислав Ерёменко, Дмитрий Знахаренко, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Никита Устиненко и Илья Шинкевич.
В окончательную заявку, вероятно, попадёт восемь защитников, поэтому из данного списка двое из оборонцев окажутся лишними.
Среди нападающих на поездку в Данию претендуют: Артём Левша, Артём Кислый, Максим Сушко, Андрей Белевич, Дмитрий Буйницкий, Артём Волков, Артур Гаврус, Артём Демков, Шарль Лингле, Евгений Ковыршин, Александр Китаров, Данила Карабань, Сергей Дрозд, Павел Развадовский, Александр Павлович, Андрей Степанов, Егор Шарангович, Александр Матерухин.
И здесь тоже Дэйву Льюису предстоит подумать, кого следует оставить. Есть хоккеисты, которые уже одной ногой на чемпионате мира: прежде всего речь об опытных игроках минского «Динамо». А игрокам гродненского «Немана» ещё нужно доказывать свою состоятельность в национальной команде. Хотя Дэйв Льюис остался доволен и Левшой, и Кислым, и Малявкой, который, правда, уже покинул расположение сборной из-за травмы.
Как бы то ни было, потенциальных лидеров сборной не видно. И обращает на себя внимание целый ряд молодых игроков. Это и защитники Ерёменко, Воробей и И. Сушко. Среди нападающих пятерым хоккеистам меньше 22 лет. Возможно, кто-то из них и поведёт за собой партнёров в матчах с прямыми конкурентами. Заметно уже сейчас, что состав по-прежнему далёк от того, чтобы бороться за попадание даже в четвертьфинал. Смена поколений не прошла бесследно. Многие из недавних лидеров сборной не сыграют за белорусов на предстоящем чемпионате мира.
Среди них голкипер Кевин Лаланд, имеющий белорусское гражданство, но завершивший в феврале карьеру из-за травм. Андрей Стась уже давно сменил спортивное гражданство, и на него сборной рассчитывать не приходится.
Михаил Грабовский, находящийся продолжительное время без игровой практики из-за тяжёлого повреждения, на турнире тоже не сыграет, по всей видимости. Об этом заявил и наставник белорусов. Также Льюис отмечал, что на чемпионат мира, скорее всего, не поедет и Ник Бэйлен, хотя полученное гражданство позволяет ему выступать за сборную Беларуси. Не было в контрольных матчах и братьев Костицыных. Канадский наставник уверен, что и среди молодёжи есть кому заменить именитых хоккеистов.
Турнирные амбиции
Если бы белорусская сборная заиграла, как в свои лучшие годы, то она бы смогла побороться за выход в четвертьфинал: первые три места забронированы россиянами, чехами и шведами. А вот за четвёртую путёвку развернётся борьба. Помимо Беларуси и фаворитов в группу попали швейцарцы, французы, австрийцы и словаки. Ни про кого из них нельзя сказать, что он представляет серьёзную угрозу. Однако реалии таковы, что сборной Беларуси нужно думать не о выходе в восьмёрку, а о сохранении прописки в высшем дивизионе. На предыдущем чемпионате мира дружина Дэйва Льюиса заняла седьмое место среди восьми участников группы. Да и последние матчи сборной говорят о том, что «зубры» будут решать минимальные задачи: в заключительных пяти встречах коллектив не одержал ни одной победы.
Но случается всякое. В сборную Германии на Олимпиаде ведь тоже никто не верил.