Состав сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею 2018

Состав белорусской команды и результаты контрольных матчей не внушают оптимизма.

4 мая в Дании стартует чемпионат мира. Мы открываем цикл материалов, в которых расскажем обо всех участниках турнира. Первая на очереди сборная Беларуси.

История выступлений

Белорусская сборная 18 раз принимала участие в чемпионатах мира. Таких ярких выступлений, как на ОИ-2002, на мировых первенствах национальная команда Беларуси ещё не выдавала. Лучшим достижением «зубров» является выход в четвертьфинальную стадию. Более того, такого результата белорусы добивались четыре раза. И при нынешнем тренере Дэйве Льюисе сборная доходила до восьмёрки сильнейших. Однако наступали времена и менее светлые. Дважды, в 2001 и 2003 годах, коллектив вылетал из высшего дивизиона в первый, занимая в своём квартете последнее место и уступая в утешительном раунде. Но всякий раз белорусы возвращались в элиту на следующий год.

Главный тренер. Дэйв Льюис

Иностранец в должности главного тренера — для белорусского хоккея такое положение дел уже привычно. Канадец Дэйв Льюис — четвёртый иностранный тренер в истории сборной Беларуси. Вне всяких сомнений, заключение контракта с опытным наставником стало удачей для национальной команды. Не каждая сборная может уговорить специалиста с более чем 20-летним опытом работы за океаном: с 1987 года Льюис находился в должности ассистента тренера «Детройта». В стане «красных крыльев» канадец пробыл до 2003 года. Однако покидать сильнейшую лигу мира Льюис не собирался. После «Детройта» он трудился в НХЛ с «Бостоном», «Лос-Анджелесом» и «Каролиной». В первый раз в сборной Беларуси Льюис оказался в 2009 году, когда помогал на чемпионате мира в Швейцарии главному тренеру Глену Хэнлону . В нынешнем статусе канадец находится с 2014 года. Оправдывать ожидания он стал моментально. Под руководством Льюиса на первом же первенстве мира белорусы дошли до четвертьфинала.

Постепенно результаты национальной команды стали ухудшаться, но связывать это с деятельностью тренерского штаба не нужно: назрела смена поколений, новых лидеров в составе сборной не оказалось, и уж тут вина не Дэйва Льюиса. Однако если и сумеют «зубры» преподнести сенсацию на предстоящем чемпионате мира, то главным творцом успеха будут считать именно канадского 64-летнего тренера. И это весьма справедливо: звёзд в составе сборной Беларуси не найти.

Состав. Ставка на молодёжь

Окончательное решение по ростеру на предстоящий чемпионат мира будет принято позже. Однако едва ли Дэйв Льюис удивит кого-то и неожиданно впишет в заявку тех, кто находится сейчас не с командой. Поэтому составы на недавние игры с датчанами и тот, что в итоге отправится на чемпионат мира, окажутся схожими.

С вратарями Дэйв Льюис уже определился. В Данию отправятся три голкипера — это Михаил Карнаухов Иван Кульбаков и Виталий Трус. Основным, скорее всего, станет Карнаухов, известный по выступлениям за минское «Динамо». Сменщиком, вероятно, окажется 21-летний Кульбаков, играющий в ECHL. Хотя и Трус, уже попадавший в заявку на прошлогодний чемпионат мира, может получить свой шанс.

В окончательную заявку, вероятно, попадёт восемь защитников, поэтому из данного списка двое из оборонцев окажутся лишними.

И здесь тоже Дэйву Льюису предстоит подумать, кого следует оставить. Есть хоккеисты, которые уже одной ногой на чемпионате мира: прежде всего речь об опытных игроках минского «Динамо». А игрокам гродненского «Немана» ещё нужно доказывать свою состоятельность в национальной команде. Хотя Дэйв Льюис остался доволен и Левшой, и Кислым, и Малявкой, который, правда, уже покинул расположение сборной из-за травмы.

Как бы то ни было, потенциальных лидеров сборной не видно. И обращает на себя внимание целый ряд молодых игроков. Это и защитники Ерёменко, Воробей и И. Сушко. Среди нападающих пятерым хоккеистам меньше 22 лет. Возможно, кто-то из них и поведёт за собой партнёров в матчах с прямыми конкурентами. Заметно уже сейчас, что состав по-прежнему далёк от того, чтобы бороться за попадание даже в четвертьфинал. Смена поколений не прошла бесследно. Многие из недавних лидеров сборной не сыграют за белорусов на предстоящем чемпионате мира.

Среди них голкипер Кевин Лаланд , имеющий белорусское гражданство, но завершивший в феврале карьеру из-за травм. Андрей Стась уже давно сменил спортивное гражданство, и на него сборной рассчитывать не приходится.

Михаил Грабовский , находящийся продолжительное время без игровой практики из-за тяжёлого повреждения, на турнире тоже не сыграет, по всей видимости. Об этом заявил и наставник белорусов. Также Льюис отмечал, что на чемпионат мира, скорее всего, не поедет и Ник Бэйлен , хотя полученное гражданство позволяет ему выступать за сборную Беларуси. Не было в контрольных матчах и братьев Костицыных. Канадский наставник уверен, что и среди молодёжи есть кому заменить именитых хоккеистов.

Турнирные амбиции

Если бы белорусская сборная заиграла, как в свои лучшие годы, то она бы смогла побороться за выход в четвертьфинал: первые три места забронированы россиянами, чехами и шведами. А вот за четвёртую путёвку развернётся борьба. Помимо Беларуси и фаворитов в группу попали швейцарцы, французы, австрийцы и словаки. Ни про кого из них нельзя сказать, что он представляет серьёзную угрозу. Однако реалии таковы, что сборной Беларуси нужно думать не о выходе в восьмёрку, а о сохранении прописки в высшем дивизионе. На предыдущем чемпионате мира дружина Дэйва Льюиса заняла седьмое место среди восьми участников группы. Да и последние матчи сборной говорят о том, что «зубры» будут решать минимальные задачи: в заключительных пяти встречах коллектив не одержал ни одной победы.

Но случается всякое. В сборную Германии на Олимпиаде ведь тоже никто не верил.