В Перми выступили лучшие фигуристы планеты

Евгений Плющенко — один из самых титулованных фигуристов мира. Он является двукратным Олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом Европы и десятикратным чемпионом России. Он приехал в Пермь со своим шоу после почти десятилетнего перерыва, чтобы зрители смогли воочию увидеть сложнейшие трюки, прыжки, вращения и другие зрелищные элементы.

Шоу открывает яркий танцевальный номер всех участников. Во время выполнения спортсменами элементов катания, в зале стоит тишина, лишь музыка сопровождает выступающих. Но как только элемент закончен, весь зал взрывается бурными овациями и вздохами восхищения.

К примеру, канадец Эладж Бальдэ, чья мать родом из Перми, не раз демонстрировал публике сложнейший трюк: сальто назад в движении! Сложно представить, как ему удается выполнять этот элемент так непринужденно. Некоторые люди хватаются за голову или закрывают глаза перед очередным таким прыжком.

В какой-то момент я и сама замечаю, что практически не дышу, наблюдая за захватывающими выступлениями фигуристов.

Зрители поддерживают спортсменов громкими аплодисментами. После появления звезды сегодняшнего шоу болельщики пускают в ход не только руки: они свистят, топают. За моей спиной слышны восхищенные возгласы: «Браво!».

Не все проходит гладко, случаются и падения. Но фигуристы тут же поднимаются, а зрители ещё активнее поддерживают их.

Время пролетает незаметно, спустя час объявляют перерыв и большая часть гостей покидает зал. В холле я замечаю Алексея Рогонова, который беседует с фанаткой — ею оказалась моя знакомая студентка Пермского политеха Екатерина Юшкова.

— У вас особенный стиль этим вы и берете, и вы сразу выделяетесь среди других пар.

— Спасибо большое! Ради этого и работаем! Сейчас у всех пар практически одинаковые элементы в программах. Большую роль играет качество исполнения и стабильность выполняемых элементов. Стараемся выделяться — говорит Рогонов.

— Почаще приезжайте в Пермь!

— Да я тут вообще два года жил! Можно сказать, я здесь вырос, как парник. Снимал квартиру на Комсомольском проспекте. Вообще, у вас здесь довольно сильная школа парного катания.

— Да, Максим Траньков Татьяна Тотьмянина , сейчас еще очень много юниоров способных. Жаль, что только парниками известна Пермь. Было бы здорово развивать и другие виды фигурного катания. Я знаю, что в этом году будут меняться правила, что изменится в произвольной программе?

— Да. Программа сократится на 30 секунд, уберут одно вращение. На самом деле, я даже рад этому! Что ж… мне нужно идти, перерыв закончился, пора готовиться к выступлению во втором отделении.

— Вы еще будете кататься?

— Конечно!