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В Перми выступили лучшие фигуристы планеты
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В Перми выступили лучшие фигуристы планеты 

Новости Перми и Пермского края 49 минут назад
24 апреля на ледовой арене пермского Универсального Дворца Спорта «Молот» состоялось юбилейное шоу Евгения Плющенко «35». В представление приняли участие лучшие фигуристы планеты: Аделина Сотникова, Юко Кавагути, Александр Смирнов, Кристин Астахова, Алексей Рогонов, Иван Ригини (Италия) и других. Шоу приурочено к юбилею самого фигуриста.
Евгений Плющенко — один из самых титулованных фигуристов мира. Он является двукратным Олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом Европы и десятикратным чемпионом России. Он приехал в Пермь со своим шоу после почти десятилетнего перерыва, чтобы зрители смогли воочию увидеть сложнейшие трюки, прыжки, вращения и другие зрелищные элементы.
Шоу открывает яркий танцевальный номер всех участников. Во время выполнения спортсменами элементов катания, в зале стоит тишина, лишь музыка сопровождает выступающих. Но как только элемент закончен, весь зал взрывается бурными овациями и вздохами восхищения.
К примеру, канадец Эладж Бальдэ, чья мать родом из Перми, не раз демонстрировал публике сложнейший трюк: сальто назад в движении! Сложно представить, как ему удается выполнять этот элемент так непринужденно. Некоторые люди хватаются за голову или закрывают глаза перед очередным таким прыжком.
В какой-то момент я и сама замечаю, что практически не дышу, наблюдая за захватывающими выступлениями фигуристов.
Зрители поддерживают спортсменов громкими аплодисментами. После появления звезды сегодняшнего шоу болельщики пускают в ход не только руки: они свистят, топают. За моей спиной слышны восхищенные возгласы: «Браво!».
Не все проходит гладко, случаются и падения. Но фигуристы тут же поднимаются, а зрители ещё активнее поддерживают их.
Время пролетает незаметно, спустя час объявляют перерыв и большая часть гостей покидает зал. В холле я замечаю Алексея Рогонова, который беседует с фанаткой — ею оказалась моя знакомая студентка Пермского политеха Екатерина Юшкова.
— У вас особенный стиль этим вы и берете, и вы сразу выделяетесь среди других пар.
— Спасибо большое! Ради этого и работаем! Сейчас у всех пар практически одинаковые элементы в программах. Большую роль играет качество исполнения и стабильность выполняемых элементов. Стараемся выделяться — говорит Рогонов.
— Почаще приезжайте в Пермь!
— Да я тут вообще два года жил! Можно сказать, я здесь вырос, как парник. Снимал квартиру на Комсомольском проспекте. Вообще, у вас здесь довольно сильная школа парного катания.
— Да, Максим Траньков, Татьяна Тотьмянина, сейчас еще очень много юниоров способных. Жаль, что только парниками известна Пермь. Было бы здорово развивать и другие виды фигурного катания. Я знаю, что в этом году будут меняться правила, что изменится в произвольной программе?
— Да. Программа сократится на 30 секунд, уберут одно вращение. На самом деле, я даже рад этому! Что ж… мне нужно идти, перерыв закончился, пора готовиться к выступлению во втором отделении.
— Вы еще будете кататься?
— Конечно!
После перерыва продолжились выступления. Евгений Плющенко выразил благодарность всем зрителям, которые пришли поддержать его и других фигуристов. В завершение вечера, как и на открытии, спортсмены показывают зажигательный танец и демонстрирую лучшие трюки в своём исполнении. Вот Артур Дмитриев выполняет один из сложнейших элементов: прыжок в четыре оборота! Вечер плавно подходит к своему завершению. Зрители стоя аплодирую фигуристам.
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