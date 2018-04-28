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Сорокин: первый тестовый матч на «Самара-Арене» прошел без нареканий к рабочим службам
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Сорокин: первый тестовый матч на «Самара-Арене» прошел без нареканий к рабочим службам 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Все задействованные службы отработали хорошо во время первого тестового матча на «Самара-Арене». Об этом заявил ТАСС генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
"Самара-Арена" стала последним стадионом ЧМ-2018, введенным в эксплуатацию. Матч 35-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом», который закончился победой хозяев со счетом 2:1, стал первой тестовой игрой на стадионе.
"В Самаре все в порядке, у нас еще первые впечатления были хорошими. Тестовый матч закончился, и все службы отработали хорошо, была даже развлекательная программа для зрителей на подступах к стадиону. Погода могла только быть чуть получше, а так все хорошо", — сказал Сорокин.
Самарскому стадиону предстоит принять еще два тестовых матча до старта чемпионата мира — местные «Крылья Советов» 6 мая встретятся с краснодарской «Кубанью» в первенстве ФНЛ, а 11 мая «Крылья Советов-2» сыграют с саранской «Мордовией» в матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.
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