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Ковбой обезвредил вооруженного грабителя голыми руками и попал на видео
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Ковбой обезвредил вооруженного грабителя голыми руками и попал на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В мексиканском городе Монтерей мужчина в ковбойской шляпе обезвредил вооруженного грабителя в мясном магазине. Видеозапись с камер наблюдения опубликовал американский телеканал ABC.
На ролике видно, как в помещение заходит молодой человек в капюшоне с пистолетом в руках и наставляет его на кассира, а затем на ковбоя. Однако тот не поддается панике и неторопливо снимает очки.
Дождавшись, когда грабитель отвлечется на другого посетителя магазина, мужчина набросился на него, и злоумышленник выронил пистолет. Он попытался скрыться с места преступления, однако был схвачен сотрудниками магазина.
Арестован ли грабитель и предъявлены ли ему обвинения, не уточняется.
Ранее в апреле сообщалось о британце, который вместе с сообщником ограбил туристическое агентство. Камеры наружного наблюдения запечатлели, как награбленные деньги выдуло у него из брюк порывами ветра. Собирать купюры он не стал и скрылся.
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