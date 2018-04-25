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В Мордовии во время ЧМ-2018 ожидают увеличения доли туризма в экономику на 6-8%
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В Мордовии во время ЧМ-2018 ожидают увеличения доли туризма в экономику на 6-8% 

Чемпионат.com 2 часа назад
Первый заместитель председателя правительства, министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Владимир Мазов рассказал о важности проведения в регионе чемпионата мира — 2018.
«Это очень важно и престижно, на нас лежит огромная ответственность. Мордовия и Саранск готовы к проведению матчей чемпионата мира. Во время тестового матча всё прошло замечательно. Когда мы только получили право на проведение чемпионата мира, о Саранске мало кто знал. Но мы сделали инфраструктурный рывок в развитии. Мы построили новый аэропорт, гостиничный комплекс, который после чемпионата мира перейдёт льготникам, обновлено 46% подвижного оставаться наземного транспорта. Мы ожидаем мощный рывок и увеличение доли туризма в нашу экономику, ждём, что рост составит 6-8%. Мы готовы и всех ждём в гости», — передаёт слова Мазова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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