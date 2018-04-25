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Тихонов — о скандале вокруг этапа в Тюмени: «Чиновник, рассказавший про конверт, покажет его на суде со всем содержимым?»
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Тихонов — о скандале вокруг этапа в Тюмени: «Чиновник, рассказавший про конверт, покажет его на суде со всем содержимым?» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Четырехкратный олимпийский чемпион, член правления СБР Александр Тихонов выразил надежду на то, что обвинения в подкупе голосов в борьбе за ЧМ-2021, выдвинутые против России, доказаны не будут.
— Мне интересно вот что. Чиновник, рассказавший про конверт с деньгами, покажет его на суде вместе с содержимым? Но это уже другой вопрос. Я скажу, что мне бы очень не хотелось верить во все эти обвинения. Когда я был президентом СБР, то проводил в России множество международных соревнований — два чемпионата мира, этапы Кубка мира, четыре раза подряд проводили соревнования на Камчатке. Все единогласно признавали, что Россия проводит турниры великолепно, отмечали наше гостеприимство…
Безусловно, допинговые скандалы отразились на всем отношении к нашей стране. Повторю, верить бы не хотелось, но раз дело так далеко зашло, будем ждать результатов.
— Вы удивитесь, если факт подкупа будет доказан?
— Не хотелось бы удивляться и не хотелось бы увидеть эти доказательства.
— Тюмени был смысл покупать голоса, располагая таким комплексом?
— Сейчас очень много отличных биатлонных комплексов по всей Европе. В том же чешском Нове-Место, к строительству которого и я руку приложил. Так что конкурентов много. Но в Тюмени действительно потрясающие условия, очень воспитанные зрители, которые словно рождены для биатлона и тонко его чувствуют, огромная поддержка губернатора Владимира Якушева, который много делает для развития спорта в регионе.
— Можно сказать, что история с конвертом похожа на подставу?
— Сейчас Россию во всех областях хотят попробовать на зуб. Но утверждать я ничего не буду. (Андрей ШИТИХИН)
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