Алтайские спортсмены завоевали медали на чемпионате Европы по кунг-фу

Две золотые и несколько серебряных и бронзовых медалей привезли юные барнаульские спортсмены с третьего Открытого чемпионата Европы по кунг-фу, который прошёл в столице Армении с 13 по 15 апреля.

По словам вице-президента Федерации кунг-фу России, председателя Федерации кунг-фу Алтайского края Владимира Суркова , для делегации из Алтайского края это была, по сути, разведка боем. Ранее на чемпионаты Европы наши юные спортсмены не ездили — только на чемпионаты мира. В какой-то степени европейское соперничество в таком виде спорта, как кунг-фу, оказалось даже более представительным, чем некоторые мировые первенства (в Ереван съехались более 800 спортсменов из 15 стран). Они выступали в четырёх дисциплинах кунг-фу: полноконтактные поединки на ринге (файтинг), борьба в стойке (шуайцзяо), демонстрационные техники УИ и опродкидование противника путем вывода из равновесия (туйшоу).

Россию, помимо Алтайского края, представляли команды из Москвы, Пензы, Новосибирска и Дагестана. В итоге сборная России завоевала первое общекомандное место в кунг-фу файтинге, обойдя сильную сборную Украины, и второе общекомандное место по кунг-фу УИ.

Самой результативной спортсменкой сборной России стала 19-летняя Екатерина Суркова, выполнившая норматив кандидата в мастера спорта и завоевавшая 2 золотых медали, демонстрируя технику «ин чжао цюань» (кулак когти орла) и умение владеть копьем. Отличные результаты показали 14-летняя Дарина Суховеркова, 12-летняя Полина Кузнецова, 13-летний Иван Олохов. Открытием состязаний стала 6-летняя Виктория Нуроян, выступавшая в группе ребятишек старше 7 лет. Эта барнаульская юная спортсменка в непростых условиях проявила волю и выдержку и смогла завоевать бронзовую медаль.

Самому наставнику барнаульской команды пришлось выступить на чемпионате в роли судьи. Неожиданно не смог приехать судья из Китая, поэтому представителю России пришлось разбавить судейскую коллегию из француза и украинцев.

По мнению Владимир Суркова, успех алтайских спортсменов — результат упорства, воли и правильного подхода к тренировочному процессу. Кунг-фу на Алтае широко развивается с 2012 года и с самого начала была взята цель учиться у самых лучших мастеров Китая, где спортсмены региона проводят не меньше трёх недель в году на сборах. Также изначально был выбран курс на постановку правильной базовой техники и на сосредоточении усилий на нескольких направлениях, наиболее близких для каждого юного спортсмена, а не на постижении всего многообразного спектра кунг-фу.