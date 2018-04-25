Владимирское «Торпедо» обыграло команду централа

24 апреля во Владимирском централе по приглашению администрации тюрьмы футболисты владимирского «Торпедо» сыграли товарищеский матч с командой осужденных. Делегацию гостей возглавлил директор команды Дмитрий Вязьмикин

Матч проходил в формате 6 на 6 игроков. Для этого в тюремном дворе установили ворота для мини-футбола. Такой спортивный матч в стенах одной из самых известных российских тюрем состоялся впервые.

«Торпедо-Владимир» представляли три игрока: Дмитрий Вязьмикин, главный тренер футбольного клуба Александр Акимов , капитан торпедовцев Иван Каратыгин и три сотрудника централа В составе команды противников были мужчины, неравнодушные к спорту, и они смогли оказать достойное сопротивление профессионалам. Матч завершился со счетом 1:4 в пользу торпедовцев.

В конце визита футболисты посетили музей тюрьмы и презентовали для экспозиции мяч с автографами.

Ранее члены команды уже побывали во владимирском СИЗО-1, где встретились с сотрудниками учреждения и осужденными.