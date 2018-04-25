В 2017-2018 годах ФГУП «ИТАР-ТАСС» был отмечен более 40 профессиональными наградами

Международные награды

В 2017 году проект «Когда пришел Наполеон», посвященный реконструкции русского похода французского императора, получил «золото» международной премии Kantar Information is Beautiful Awards. Ей отмечаются лучшие мировые проекты с точки зрения визуализации данных, инфографики, интерактивных проектов и искусства подачи информации.

ТАСС стал первым представителем российских СМИ, который был удостоен премии, вручаемой ежегодно с 2012 года. Агентство было признано победителем в категории «Окружающая среда и карты». Борьбу за победу в этой номинации вели 16 участников, в том числе известные СМИ, крупные университеты, правительства административных единиц. В их числе — старейшее в мире информационное агентство Reuters газета The Washington Post , Институт международных отношений (Чатем-хаус, Великобритания), частные проекты Оксфордского университета, администрации федерального округа Колумбия (США).

Инфографика принесли победу ТАСС в другом престижном событии: международном конкурсе в области инфографики Malofiej. В профессиональном сообществе эта премия считается «Пулитцером» в сфере инфографики, а в жюри конкурса входят мировые специалисты в этой области.

The Guardian. В 2017 году победу ТАСС принес проект «Обещанного девять лет ждали», посвященный строительству стадиона «Зенит-Арена». Он получил «бронзу» в номинации «Онлайн-графика». В марте 2018 года бронзовым призером в этой же номинации конкурса стал другой спецпроект студии — работа «Космонавты», рассказывающая об истории освоения межзвездного пространства. Проект ТАСС стал единственным из России победителем в этом году. В других номинациях призовые места получили такие авторитетные издания, как New York Times , Washington Post, Bloomberg

В феврале 2018 года сразу четыре работы ТАСС стали призерами международного конкурса «Лучшее в цифровом дизайне», причем две из них — в двух номинациях. Конкурс проводится ежегодно Ассоциацией новостных дизайнеров (Society for News Design, SND) и призван выявить наиболее профессиональные работы в сфере цифровой журналистики, опубликованные на новостных сайтах по всему миру. По итогам 2017 года эксперты из США и других стран мира оценили свыше тысячи заявок и приняли решение о вручении 3 золотых и 42 серебряных медалей, а также 440 наград (Awards of Excellence). Наряду со спецпроектами ТАСС призерами конкурса стали работы New York Times, Washington Post, Google News Lab, Wall Street Journal , Thomson Reuters и других лидеров мирового рынка.

В апреле 2018 года спецпроект ТАСС «Когда пришел Наполеон» завоевал первое место на конкурсе European Digital Media Awards 2018 в номинации «Лучшая визуализация данных». Конкурс проводит Всемирная газетная и новостная ассоциация (WAN-IFRA) — крупнейшее в мире профессиональное объединение массмедиа и прессы, в которое входят более 18 тысяч печатных изданий, 15 тысяч интернет-изданий, 3 тысячи издательских домов из более 120 стран мира. ТАСС стал единственным представителем России в финале конкурса. В других номинациях в число финалистов вошли Axel Springer, The Guardian, BBC, Aftonbladet и другие лидеры европейского медиарынка.

Российские награды

В феврале 2018 года ТАСС получил «Гран-При» и сразу четыре премии конкурса Digital Communications AWARDS. Награды завоевали спецпроекты, каждый из которых по-своему раскрывает мультимедийные возможности для представления информации. В их числе — «Стадион „Зенит-Арена“ и „Кубок конфедераций 2017“, созданные в преддверии Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу в 2018 году; „Невольник чести: последняя дуэль Александра Пушкина“, воссоздающий малоизвестные факты о последних годах жизни великого поэта; „Космонавты“ о самых интересных событиях из истории освоения космоса. Конкурс Digital Communications AWARDS проводится с 2013 года и отмечает наиболее значимые достижения в области digital-коммуникаций, продвижения продуктов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов.

2. Другие онлайн-проекты ТАСС

В 2017 году сразу два онлайн-проекта ТАСС были удостоены главной интернет-награды России — Премии Рунета. В номинации „Культура, СМИ и массовые коммуникации“ победил проект „1917. Столкновение с бездной“, посвященный 100-летию Октябрьской революции, а в номинации „Здоровье и досуг“ победителем стал туристический портал чемпионата мира по футболу 2018 — Welcome2018.com.

В прошлом году ТАСС также стал лауреатом IX Всероссийского конкурса „СМИротворец-2017“. Агентство стало победителем в номинации „Интернет“. Жюри отметило спецпроект „Традиции разные, история одна“, в котором представители нескольких национальных групп и конфессий Крыма рассказывают о том, как изменилась их жизнь после воссоединения полуострова с Россией.

3. Корреспонденты ТАСС

Международные награды

В 2017 году работа тассовцев за рубежом была удостоена 7 международными наградами. В частности, корреспондент представительства ТАСС в Риме Вера Щербакова награждена премией в области журналистики и литературы „Марцани“.

Российские награды

В 2017 году профессиональная работа тассовцев была отмечена 4 государственными и ведомственными наградами. В частности, за мужество и героизм, проявленные при освещении событий в Сирии, старший корреспондент ТАСС в Каире Александр Елистратов был награжден медалью „За отвагу“.

Журналисты ТАСС завоевали награды в трех номинациях премии „Медиа Кавказ“ на конкурсе в рамках пятого форума СМИ СКФО.

4. Фотокорреспонденты ТАСС

Международные награды

В 2017 году тассовские фотокорреспонденты стали призерами Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина , который проводится для поддержки молодых фотографов и привлечения внимания к проблемам современной фотожурналистики. В 2017 году на конкурс, который проводится в третий раз, было прислано около пяти тысяч работ из 76 стран мира.

Российские награды

В марте 2018 года мастерство тассовских фотографов было отмечено на одном из самых престижных отечественных конкурсов. Сразу десять фотокорреспондентов ТАСС стали победителями Best of Russia — 2017.

5. Проект „Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы“

Культурно-просветительский проект „Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы“, премьера которого прошла с 1 по 24 ноября 2017 года в ЦВЗ „Манеж“, стал заметной вехой в развитии агентства. В феврале он был назван лучшим в области корпоративных коммуникаций и удостоен диплома национальной премии „Серебряный Лучник“. А в апреле проект получил 2 награды ежегодной национальной премии „Событие года“ — главной профессиональной награды в сфере event-индустрии.

6. Другие общественно значимые проекты ТАСС

В прошлом году агентство стало также обладателем национальной премии в области военно-технического сотрудничества „Золотая идея“. Награда была получена в номинации „За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения“.