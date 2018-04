В 2017-2018 годах ФГУП «ИТАР-ТАСС» был отмечен более 40 профессиональными наградами 

Международные награды

В 2017 году проект «Когда пришел Наполеон», посвященный реконструкции русского похода французского императора, получил «золото» международной премии Kantar Information is Beautiful Awards. Ей отмечаются лучшие мировые проекты с точки зрения визуализации данных, инфографики, интерактивных проектов и искусства подачи информации.

ТАСС стал первым представителем российских СМИ, который был удостоен премии, вручаемой ежегодно с 2012 года. Агентство было признано победителем в категории «Окружающая среда и карты». Борьбу за победу в этой номинации вели 16 участников, в том числе известные СМИ, крупные университеты, правительства административных единиц. В их числе — старейшее в мире информационное агентство Reuters газета The Washington Post , Институт международных отношений (Чатем-хаус, Великобритания), частные проекты Оксфордского университета, администрации федерального округа Колумбия (США).

Инфографика принесли победу ТАСС в другом престижном событии: международном конкурсе в области инфографики Malofiej. В профессиональном сообществе эта премия считается «Пулитцером» в сфере инфографики, а в жюри конкурса входят мировые специалисты в этой области.

В 2017 году победу ТАСС принес проект «Обещанного девять лет ждали», посвященный строительству стадиона «Зенит-Арена». Он получил «бронзу» в номинации «Онлайн-графика». В марте 2018 года бронзовым призером в этой же номинации конкурса стал другой спецпроект студии — работа «Космонавты», рассказывающая об истории освоения межзвездного пространства. Проект ТАСС стал единственным из России победителем в этом году. В других номинациях призовые места получили такие авторитетные издания, как New York Times , Washington Post, Bloomberg

В феврале 2018 года сразу четыре работы ТАСС стали призерами международного конкурса «Лучшее в цифровом дизайне», причем две из них — в двух номинациях. Конкурс проводится ежегодно Ассоциацией новостных дизайнеров (Society for News Design, SND) и призван выявить наиболее профессиональные работы в сфере цифровой журналистики, опубликованные на новостных сайтах по всему миру. По итогам 2017 года эксперты из США и других стран мира оценили свыше тысячи заявок и приняли решение о вручении 3 золотых и 42 серебряных медалей, а также 440 наград (Awards of Excellence). Наряду со спецпроектами ТАСС призерами конкурса стали работы New York Times, Washington Post, Google News Lab, Wall Street Journal , Thomson Reuters и других лидеров мирового рынка.