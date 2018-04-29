Лебеденко: открытие стадиона «Самара-Арена» знаковое событием для футбола в РФ

Нападающий воронежского «Факела» Игорь Лебеденко назвал открытие стадиона «Самара-Арена», который примет игры чемпионата мира по футболу, знаковым событием для всего российского футбола. Слова спортсмена передает ТАСС

"Открытие стадиона «Самара-Арена» является знаковым событием для всего российского футбола. Недоделки есть, но они небольшие, и я уверен, что их скоро исправят, а для спортсменов это стадион европейского уровня.

Что касается газона, то по качеству он является одним из лучших, на которых я играл в российском чемпионате", — сказал Лебеденко.