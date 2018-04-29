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Лебеденко: открытие стадиона «Самара-Арена» знаковое событием для футбола в РФ
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Лебеденко: открытие стадиона «Самара-Арена» знаковое событием для футбола в РФ 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий воронежского «Факела» Игорь Лебеденко назвал открытие стадиона «Самара-Арена», который примет игры чемпионата мира по футболу, знаковым событием для всего российского футбола. Слова спортсмена передает ТАСС.
"Открытие стадиона «Самара-Арена» является знаковым событием для всего российского футбола. Недоделки есть, но они небольшие, и я уверен, что их скоро исправят, а для спортсменов это стадион европейского уровня.
Что касается газона, то по качеству он является одним из лучших, на которых я играл в российском чемпионате", — сказал Лебеденко.
Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о первом тестовом матче на стадионе «Самара Арена».
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