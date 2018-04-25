Игорь Албин удостоен почетного знака «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» 

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга несколько минут назад прошла церемония вручения почетного знака «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга». В этом году его удостоен вице-губернатор Игорь Албин.
В поздравительной речи председатель ЗакСа Вячеслав Макаров сказал, что с инициативой выдвижения Албина для вручения ему почетного знака обратились 49 депутатов — весь состав городского парламента, а основной заслугой вице-губернатора является достройка и ввод в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове.
«Служу России! Служу Санкт-Петербургу!» — сказал в своем ответном слове Игорь Албин.