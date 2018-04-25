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Максим Афиногенов: «Ак Барс» просто шикарен
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Максим Афиногенов: «Ак Барс» просто шикарен 

Советский спорт 1 час назад
«Никаких сенсаций в финале Кубка Гагарина для меня не было. Команда Билялетдинова просто шикарно выглядела, здорово подготовилась к решающей серии и, несмотря на то, что почти в каждом матче была серьезная борьба, победила Казань абсолютно заслуженно. Я в начале своей карьеры и сам поработал с Билялетдиновым и могу сказать, что все его козыри до сих пор при нем. Он очень сильный тактик, знает, как правильно подобрать команду — он точечно приглашает тех, кто ему нужен, кто не потеряется в его системе. Я считаю это правильно — в „Ак Барсе“ нет лишних игроков, все выполняют свою задачу, отсюда и результат», — приводмт слова Афиногенова Sport24.
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