Максим Афиногенов: «Ак Барс» просто шикарен 

«Никаких сенсаций в финале Кубка Гагарина для меня не было. Команда Билялетдинова просто шикарно выглядела, здорово подготовилась к решающей серии и, несмотря на то, что почти в каждом матче была серьезная борьба, победила Казань абсолютно заслуженно. Я в начале своей карьеры и сам поработал с Билялетдиновым и могу сказать, что все его козыри до сих пор при нем. Он очень сильный тактик, знает, как правильно подобрать команду — он точечно приглашает тех, кто ему нужен, кто не потеряется в его системе. Я считаю это правильно — в „Ак Барсе“ нет лишних игроков, все выполняют свою задачу, отсюда и результат», — приводмт слова Афиногенова Sport24.