Норвежский политик: спецслужбы Норвегии пытались вербовать живущих в РФ норвежцев

ОСЛО, 25 апреля. / ТАСС /. Спецслужбы Норвегии пытались склонить к сотрудничеству норвежцев, живших и работавших в России. О нескольких подобных случаях газете Aftenposten рассказал Руне Рафаельсен, мэр граничащей с Мурманской областью коммуны Сёр-Варангер.

Как утверждает политик, это весьма опасная практика для людей, которых вовлекают в работу разведки, и в целом для отношений между Россией и Норвегией. По словам Рафаельсена, 8-9 лет назад, когда он занимал должность руководителя норвежского Баренц-секретариата (региональной организации, занимающейся вопросами трансграничного сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе), его норвежские знакомые, работавшие в Мурманске, дважды жаловались ему на то, что к ним обращаются представители Полицейской службы безопасности (ПСТ) Норвегии, чтобы «оказать содействие» работе спецслужбы. Оба раза Рафаельсен подавал жалобу руководству полиции региона.

"Я обращал внимание на то, что действия ПСТ были бессмысленны и создавали угрозу для норвежцев. Если бы российские власти узнали о том, что происходит, эти люди оказались бы в крайне сложном положении", — заявил мэр. Он подчеркнул, что Норвегия и Россия должны укреплять сотрудничество, особенно в приграничных регионах, чему не способствует утрата доверия друг к другу.

В обязанности ПСТ входит борьба с терроризмом, организованной преступностью, а также контрразведка. В ежегодных докладах, посвященных угрозам безопасности Норвегии, ПСТ регулярно помещает на первое место действия разведслужб РФ и предостерегает норвежцев о том, что российская разведка может принуждать к сотрудничеству живущих в скандинавском королевстве россиян.

Заявления Рафаельсена о методах работы ПСТ последовали после того, как норвежский пенсионер Фруде Берг , задержанный в Москве в декабре прошлого года по подозрению в шпионаже, признался, что выполнял в России задания Военной разведывательной службы (ВРС) Норвегии. Через своих адвокатов он публично заявил, что по сути работал курьером для норвежской разведки, однако очень плохо понимал, чем именно занимается и какими последствиями это ему грозит. Норвежец, ждущий суда в следственном изоляторе «Лефортово» , по-прежнему утверждает, что не был шпионом.