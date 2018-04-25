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Порядка 300 банкоматов ВТБ планируют установить на территории столичного метрополитена до конца года
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Порядка 300 банкоматов ВТБ планируют установить на территории столичного метрополитена до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Порядка 300 банкоматов ВТБ планируют установить в столичном метрополитене до конца года. Об этом журналистам сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«Мы выиграли конкурс, и являемся единственными, кто размещает банкоматы на территории метрополитена. В планах на этот год установить до 300 многофункциональных терминалов», — сказал А. Печатников.
Ранее пресс-служба банка сообщала, что более 100 банкоматов ВТБ установят в вестибюлях Московского метрополитена во II квартале 2018 г.
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