В ледовом дворце «Хрустальный» прошли всероссийские соревнования на призы президента ФФКМ

В ледовом дворце «Хрустальный» (Профсоюзная ул., 97, к.1) состоялись Всероссийские соревнования «На призы Президента Федерации фигурного катания на коньках города Москвы». Не зря говорят, что дома и стены помогают: воспитанники отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» на своем родном льду показали неплохие результаты.

Соревнования проходили с 18 по 20 апреля.

Фото: http://xn—70-5cdf9dpu.xn—p1ai/news/2018/04/23/5542.