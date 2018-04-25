Ещё
В ледовом дворце «Хрустальный» прошли всероссийские соревнования на призы президента ФФКМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ледовом дворце «Хрустальный» прошли всероссийские соревнования на призы президента ФФКМ 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В ледовом дворце «Хрустальный» (Профсоюзная ул., 97, к.1) состоялись Всероссийские соревнования «На призы Президента Федерации фигурного катания на коньках города Москвы». Не зря говорят, что дома и стены помогают: воспитанники отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» на своем родном льду показали неплохие результаты.
Среди юношей в категории МС высшую ступень пьедестала занял воспитанники отделения «Хрустальный» Рухин Егор (тренеры Тутберидзе Э. Г., Дудаков С. В., Глейхенгауз Д. М.), в категории КМС второе место у Андрея Анисимова (тренер Царева А. В.). Среди девушек (категория МС) первое место у Анны Щербаковой (тренеры Тутберидзе Э. Г., Дудаков С. В., Глейхенгауз Д. М.), а третье — у Александры Фоминой (тренер Царева А. В.).
Соревнования проходили с 18 по 20 апреля.
Фото: http://xn—70-5cdf9dpu.xn—p1ai/news/2018/04/23/5542.
Коньково: последние новости
В ЮЗАО посоревновались соцработники На окружном конкурсе социальных работников наш район представляла Елена Понкратова Команда храма приняла участие в Пасхальном турнире по футболу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото7
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио41
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение