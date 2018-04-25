В ледовом дворце «Хрустальный» прошли всероссийские соревнования на призы президента ФФКМ 

В ледовом дворце «Хрустальный» (Профсоюзная ул., 97, к.1) состоялись Всероссийские соревнования «На призы Президента Федерации фигурного катания на коньках города Москвы». Не зря говорят, что дома и стены помогают: воспитанники отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» на своем родном льду показали неплохие результаты.
Среди юношей в категории МС высшую ступень пьедестала занял воспитанники отделения «Хрустальный» Рухин Егор (тренеры Тутберидзе Э. Г., Дудаков С. В., Глейхенгауз Д. М.), в категории КМС второе место у Андрея Анисимова (тренер Царева А. В.). Среди девушек (категория МС) первое место у Анны Щербаковой (тренеры Тутберидзе Э. Г., Дудаков С. В., Глейхенгауз Д. М.), а третье — у Александры Фоминой (тренер Царева А. В.).
Соревнования проходили с 18 по 20 апреля.
Фото: http://xn—70-5cdf9dpu.xn—p1ai/news/2018/04/23/5542.