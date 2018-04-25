Челябинск ждет Третьяка! Сегодня у лучшего хоккеиста XX века день рождения

Лучшим для него подарком станет победа наших юниоров не только в четвертьфинале над американцами, но и медали ЮЧМ, который в эти дни проходит в Челябинске и Магнитогорске.

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Неделю назад Третьяк приехал в Челябинск на открытие чемпионата мира среди юниоров. Дал пресс-конференцию, погасил марку, выпущенную к турниру, побывал на первом матче. Наши в присутствии президента ФХР разгромили французов — 7:1.

Покидал арену «Трактор» имени Валерия Белоусова великий вратарь в приподнятом настроении. Ему удалось получить от организаторов наиболее дефицитное и желанное (не только для болельщиков) — игровую шайбу. Причем сразу две.

Шайбы эти в изобилии лежат на лотках в фойе арены, но не настоящие — сувенирные.

Мне удалось подобрать блокнот, оставленный на столе после пресс-конференции Третьяком. В котором он делал пометки во время встречи с журналистами.

Владислав Александрович вспомнил, что первый индивидуальный приз ему вручили на юношеских соревнованиях именно в Челябинске. Символично!

А также свои четыре чемпионата Европы среди юниоров (первенства мира U18 стали проводится с 1999 года).

Потом был блок, посвященный двум чемпионатам 2023 года, на которые претендует Россия — молодежному и взрослому.

— Верю, Новосибирск и Санкт-Петербург проведут турниры на высочайшем уровне, — подытожил Третьяк.

Год назад глава ФХР отметил 65-летний юбилей. По этому случаю в Госдуме развернули выставку с личными экспонатами героя. Он сам выступил экскурсоводом.

— Я трехкратный олимпийский чемпион, но сейчас больше всего хочу выиграть Олимпиаду в качестве президента ФХР, — признался тогда Третьяк.

В феврале его мечта сбылась.

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Сейчас спорят: кто круче — Третьяк или вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский , первый и единственный россиянин, удостоившийся «Везины». Игорь Ларионов недавно заявил, что провести 80 с хвостиком матчей в регулярке НХЛ — это вам не восемь встреч в Суперсериях-72, 74 сыграть. Профессору, наверное, виднее. Но он должен помнить, благодаря кому сборная СССР учинила разгром отцам-основателям хоккея в финале Кубка Канады-1981. И единственный раз вышла победителем турнира с участием всех сильнейших игроков мира. Включая Уэйна Гретцки , Ги Лефлера, Майка Босси, Брайна Тротье…

Те 1:8 за океаном быстро забыли. Конечно, хозяева не заслуживали такого позорного счета. Полтора периода подопечные Скотти Боумэна штурмовали советские ворота. Третьяк стоял стеной. Счет, кстати, тогда открыл дебютировавший в сборной Ларионов.

Говоря о достижениях Третьяка, почему-то забывают его продуктивную работу с голкиперами наших дрим тим на двух первых больших Олимпиадах. В Нагано-98 блестяще сыграл Михаил Шталенков. А четвертьфинал в Солт-Лейк-Сити-2002 с действующими олимпиониками чехами превратился в сказочный бенефис Николая Хабибуллина . Он поймал все шайбы, а еще продолжающий карьеру Максим Афиногенов единожды уязвил знаменитого Доминатора Гашека. Отдельное спасибо и Андрею Николишину — к слову, сейчас он в Челябинске — за выигранное вбрасывание.

В четверг российские юниоры в четвертьфинале сразятся с действующими чемпионами мира американцами. Парни, сделайте подарок Третьяку! Пригласите его еще раз в Челябинск. Чтобы он повесил на ваши шеи медали. Лучше золотые.