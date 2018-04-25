Красноярскому колледжу олимпийского резерва — 25 лет

Накануне, 24 апреля, в Конгресс-холле СФУ состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Красноярского колледжа олимпийского резерва.

На церемонии собрались выпускники разных лет, бывшие педагоги и работники учреждения, преподаватели, сотрудники и студенты колледжа. Гостями вечера стали представители министерства спорта края, министерства культуры края, администрации города Красноярска, Законодательного Собрания края, руководители спортивных организаций.

«Я поздравляю руководство, сотрудников, преподавателей, студентов, выпускников колледжа с юбилейной датой. Одно из лучших образовательных учреждений Красноярского края работает уже четверть века. За эти годы колледжем подготовлены сотни специалистов в области спортивного образования. С каждым годом вуз делает уверенные шаги вперед, совершенствуя свой образовательный процесс, а также спортивную инфраструктуру. Еще раз хочу поздравить тех, кто стоял у истоков зарождения колледжа олимпийского резерва, всех сотрудников, которые творили славную историю учреждения и тех, кто преподает и учится в колледже сейчас. Спасибо каждому из вас, кто трудится на благо спорта и спортивного образования», — отметил в своем поздравлении первый заместитель министра спорта края Аркадий Кривошеев.

Среди талантливых выпускников колледжа много выдающихся спортсменов, победителей и призеров международных и российских соревнований. Так, почетным гостем мероприятия стал выпускник Красноярского училища олимпийского резерва 2012 года, трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону, ныне депутат Законодательного Собрания края Павел Ростовцев

Добавим, что среди воспитанников ККОР 9 Заслуженных мастеров спорта России, 18 Мастеров спорта России международного класса, 151 Мастер спорта России, 17 участников Олимпийских игр, серебряный призер зимних Олимпийских игр, победитель летних Паралимпийских игр, чемпионы мира, Европы, России. С колледжем связаны спортивные биографии таких известных спортсменов, как Евгений Попов , Михаил Кузьмич, Юрий Веселов Александр Меньков , Евгений Кегелев. Бурными аплодисментами приветствовали присутствующие первого директора Красноярского училища олимпийского резерва Виктора Личаргина.

За большие педагогические и спортивные достижения многие преподаватели, сотрудники колледжа были отмечены грамотами и благодарственными письмами Законодательного Собрания Красноярского края, министерства спорта края, министерства образования края, администрации Красноярска и Красноярского городского Совета депутатов. Праздничное настроение поддерживали выступления творческих коллективов и душевные поэтические строки.

«25 лет Красноярского колледжа олимпийского резерва — это четверть века труда, преодоления, искренней самоотдачи всех и каждого, педагогических и спортивных побед. Традиции, солидный пройденный путь. И в то же время начало пути: Красноярский колледж олимпийского резерва готов внести свой вклад в проведение Зимней универсиады-2019, идти вперед и дальше с новыми планами, свежими идеями, интересными проектами», — сказал директор Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев.