Кордоба: колумбийские болельщики устроят латиноамериканский праздник на ЧМ-2018 в Самаре

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков /. Болельщики сборной Колумбии по футболу устроят настоящий латиноамериканский праздник в Самаре во время чемпионата мира 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник итальянского «Интера» и сборной Колумбии Иван Кордоба

Сборная Колумбии в квалификации на чемпионат мира набрала 27 очков, заняв четвертое место в отборочной группе. На групповом этапе колумбийцы сыграют с командами Японии (19 июня, Саранск), Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара).

"Насколько мне известно, колумбийские болельщики уже выкупили более 60 тыс. билетов и собираются приехать в Россию. Люди очень хотят принять участие в этом первенстве, — сказал Кордоба. — Сейчас вся Колумбия только и живет ожиданием чемпионата мира по футболу в России. В Самаре я увидел хорошее отношение к латиноамериканским игрокам, добрых и отзывчивых людей, и я уверен, что когда сборная Колумбии по футболу и колумбийские болельщики приедут в Самару, то город ждет настоящий латиноамериканский праздник".

"Вся работа, которую провели организаторы по подготовке к чемпионату мира по футболу, принесет очень плодотворные результаты. Я вижу, что не только Самара, но и вся Россия буквально дышит футболом в ожидании праздника. Без сомнений могу сказать, что Россия проведет прекрасный чемпионат мира и никаких проблем во время проведения первенства не будет", — добавил собеседник агентства.

Ибрагимович в любом случае приедет на чемпионат мира

Златан Ибрагимович завершил карьеру в национальной команде Швеции после чемпионата Европы 2016 года. Ранее он заявлял, что скучает по команде и может вернуться в сборную для участия в чемпионате мира 2018 года.

"Какие бы разговоры ни велись про Ибрагимовича, я считаю, что он в любом случае приедет на чемпионат мира, вопрос только один — в каком качестве. На мой взгляд, Златан должен приехать на турнир в составе сборной Швеции, ведь чемпионат мира — это лучшее, что может быть в жизни футболиста. Сейчас Ибрагимович полностью восстановился после травмы, показывает футбол великолепного уровня и, по— моему, он все же приедет в составе сборной Швеции на чемпионат мира, но подчеркну, что это только мое мнение", — заявил Кордоба.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.