«Нефтяник» — чемпион!

Команда Сызранского НПЗ «Нефтяник» стала чемпионом Тольяттинской хоккейной лиги сезона 2017–2018 в дивизионе «Любитель», обыграв в финале с разгромным счетом 4:0 команду «АЛС Тольятти».

Награждение победителей прошло в тольяттинском клубе «Мэйсон». Хоккеистам Сызранского нефтеперерабатывающего завода вручили кубок и медали чемпионов. Наградили и отдельных особо отличившихся игроков.

Павел Зинченко, специалист управления объектами социальной сферы АО «СНПЗ», стал лучшим бомбардиром сезона, набрав по системе «гол+пас» 38 очков. Богдан Ушаков, инженер отдела технологического развития Сызранского нефтеперерабатывающего завода, признан лучшим нападающим, забив в сезоне 23 шайбы.

На первой строчке «Нефтяник» оказался, одержав победы в двух финальных играх.

Надежная игра в защите на старте второй, решающей, игры позволила нефтепереработчикам сохранить нули на табло. Тольяттинцы, потерпевшие поражение в первой финальной игре, были решительно настроены на атаку ворот соперника. В начале второго периода с площадки на две минуты был удален опытный защитник сызранцев Вячеслав Степанов . «АЛС Тольятти» выиграл вбрасывание у ворот «Нефтяника», но шайбу перехватил Кирилл Голотин и бросил по воротам, а Богдан Ушаков первым оказался на добивании.

Буквально через две минуты Павел Зинченко забросил вторую шайбу, а за ней и третью. Через минуту нефтепереработчики поразили ворота соперника в четвертый раз! После финального свистка команда бросилась обнимать своего вратаря Юрия Кормушина (инженера по безопасности дорожного движения управления промбезопасности АО «СНПЗ»), не пропустившего в финальной серии ни одной шайбы. Под овации трибун хоккеисты совершили заслуженный круг почета.

Вторая команда нефтепереработчиков «СНПЗ», выступающая в Региональной Сызранской Хоккейной Лиге (РСХЛ), завершила сезон с серебряными медалями.