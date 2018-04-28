Ещё
Сватковский: ожидаем тысячи болельщиков Уругвая в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сватковский: ожидаем тысячи болельщиков Уругвая в Нижнем Новгороде 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Заместитель губернатора Нижнего Новгорода Дмитрий Сватковский рассказал о тренировочной базе, которую будет использовать сборная Уругвая во время ЧМ-2018.
«Для нас большая честь, что сборная Уругвая выбрала нашу базу. Мы запустили эту базу в сентябре 2017 года. У базы два футбольных поля и 75 номеров с одним из лучших медицинских партнёров, с реабилитационным центром. Да и цвета нашего стадиона, нашего края, герба переплетаются с цветами Уругвая.
Прекрасно понимаем, что для Уругвая футбол — вид спорта номер один. Интерес к таким звёздам, как Кавани, Суарес, будет неподдельным. Ожидаем тысячи болельщиков самого Уругвая. Будут открытые тренировки. Хотелось бы, чтобы туристы Уругвая приехали в Нижний Новгород. Узнали, какой гостеприимный у нас край», — передаёт слова Сватковского корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Чемпионат.com: последние новости
Крупный диализный центр заработает в Кабардино-Балкарии в сентябре 2018 года "Лада" погасила перед хоккеистами трехмесячные долги по зарплате Антон Миранчук: "Локомотив" позитивно настроен и добьется своего в игре с "Краснодаром"
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубани задержана победительница ОИ-8010
Умерла 15-летняя российская сноубордистка55
Кокорин назвал Дзюбу крохобором11
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского10
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение