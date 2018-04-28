Сватковский: ожидаем тысячи болельщиков Уругвая в Нижнем Новгороде 

Заместитель губернатора Нижнего Новгорода Дмитрий Сватковский рассказал о тренировочной базе, которую будет использовать сборная Уругвая во время ЧМ-2018.
«Для нас большая честь, что сборная Уругвая выбрала нашу базу. Мы запустили эту базу в сентябре 2017 года. У базы два футбольных поля и 75 номеров с одним из лучших медицинских партнёров, с реабилитационным центром. Да и цвета нашего стадиона, нашего края, герба переплетаются с цветами Уругвая.
Прекрасно понимаем, что для Уругвая футбол — вид спорта номер один. Интерес к таким звёздам, как Кавани, Суарес, будет неподдельным. Ожидаем тысячи болельщиков самого Уругвая. Будут открытые тренировки. Хотелось бы, чтобы туристы Уругвая приехали в Нижний Новгород. Узнали, какой гостеприимный у нас край», — передаёт слова Сватковского корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.