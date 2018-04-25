Евролига. 25 апреля. «Химки» обыграли ЦСКА — 79:73

ЦСКА не сумел добыть путёвку в Белград в трёх матчах, в пятницу химчане могут сравнять счёт в серии.

Битва «Химок» и ЦСКА в третьем четвертьфинальном матче Евролиги переехала на 30 км за город, в подмосковные Мытищи. Здесь жёлто-синие в этом сезоне Евролиги проиграли всего шесть матчей и не планировали заканчивать сезон в третьей встрече на вылет. С учётом очень плотной борьбы в «Мегаспорте» и травм двух лидеров соперника шансы команды Барцокаса на продолжение серии были неплохие.

Оптимизма могли добавлять ещё некоторые моменты. Во-первых, наконец выписался из лазарета и готов помогать партнёрам Тайлер Ханикатт . Американский форвард уже давно зарекомендовал себя в качестве второй звезды «Химок» и игрока, который умеет сочетать эффектность с эффективностью. Да и насчёт первой звезды можно было не волноваться: Алексей Швед во втором матче набрал худшие для себя в сезоне 12 очков, а такие шарп-шутеры долго мимо стреляют. Подвиги набравшего невероятную форму Серхио Родригеса , конечно, смущали, но не даром Георгиос Барцокас известен как специалист по защите. В том числе — индивидуальной защиты против лидеров соперника.

Во-вторых, за подмосковную команду говорила общая тенденция. Ни одна из других четвертьфинальных серий Евролиги не закончилась всухую — даже «Баскония» защитила домашний паркет и в приподнятом настроении ещё раз примет «Фенербахче». Чем «Химки» хуже испанской команды?

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Химок».

На старте матча могло возникнуть дежавю. Жёлто-синие пытались найти открытого игрока на периметре, причём пытались одними и теми же методами и искали примерно в тех же местах трёхочковой дуги. Когда Серхио Родригес снова попытался навесить аллей-уп на Отелло Хантера , стало совсем непонятно, издеваются команды или просто так получается.

Но дальше сценарии матчей вроде бы разделились: ЦСКА резво начал, «Химки» ещё резвее продолжили. Шведу до полного соответствия образу Супермена не хватало только плаща, все остальные геройские атрибуты были при нём. Защитник отбегал всю первую четверть без замен, и только доминирование гостей на щитах не позволило химчанам разжиться каким бы то ни было приличным гандикапом.

Но 10 очков преимущества во второй четверти были уже полностью заслуженными — Вяльцев и Ханикатт быстро расчехлили дальнобойные орудия. Особенно красиво это получилось у Тайлера — как же его не хватало Барцокасу.

Это видео можно посмотреть в «твиттере» Евролиги.

Тем более неожиданно было смотреть на табло к перерыву матча. С одной стороны, «Химки» визуально контролировали игру, а ЦСКА настолько выпадал, что снайперы вроде Родригеса и Фридзона дружно бросили по эйрболу. С другой стороны, не приходится на многое рассчитывать, если двукратно (10 на 20) проигрываешь подбор. По очкам второго шанса ЦСКА к большому перерыву выигрывал со счётом 8-0, а по общему количеству очков уступал всего «-2».

Швед хотел всё решить ещё в третьей четверти — упорно лез под кольцо, собирал на себе фолы, не мог попасть трёху, но отыграл без замен 10 минут и набрал столько же очков. Итудис отряжал на защиту против Шведа уже не только Курбанова, а и Антонова, но Семён не успевал ногами и фолил высоко, пытаясь не пустить химкинского защитника в «краску». «Армейцы» выглядели растерянными, не тушевались только Родригес и Хиггинс. Второй до того разбросался, что к концу десятиминутки уже повторил личный рекорд в Евролиге, который, к слову, тоже установил в матче против «Химок» в декабре. Его активность не позволяла хозяевам сильно оторваться.

Куда опаснее для ЦСКА всё стало за шесть минут до конца основного времени: соперник ушёл на «+6», что по такой игре выглядело серьёзным преимуществом. Вроде бы вовремя включился Клайберн, который попал в проходе, а потом перехватил и забросил с фолом, но и Тайлер Ханикатт слишком долго был в тени, чтобы оставаться там и дальше — трёха американца восстановила шестиочковый гандикап, а его же ноу-лук пас на Энтони Гилла и попадание последнего позволили «Химкам» оторваться уже на девять очков. За три минуты до конца.

ЦСКА чуть не вернулся в игру, Серхио Родригес за оставшееся время набрал сразу семь очков. Но разрыв был слишком большой, чтобы стоявшие на грани вылета «Химки» могли упустить такой шанс продолжить серию. Жёлто-синие побеждают, красно-синим придётся ещё раз пересекать МКАД в поисках места в «Финале четырёх». Уже в эту пятницу.