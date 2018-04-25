Глава Россвязи заявил о готовности инфраструктуры к трансляциям ЧМ-2018

Российская группировка космических аппаратов связи и вещания готова к проведению трансляций чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом журналистам сообщил глава Федерального агентства связи (Россвязь) Олег Духовницкий.

«Что касается чемпионата мира и нашей спутниковой группировки — мы гарантируем: если что-то не случится с нашими аппаратами в агрессивной космической среде, а большинство наших аппаратов новые, то трансляции будут на хорошем, высоком уровне, как это обычно бывает. Опыт есть, та же самая Олимпиада. Тут мы никаких опасений не ждем», — сказал О. Духовницкий.

Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.