Гимнастка Комова считает, что ОИ-2020 могут стать для нее последним стартом в карьере

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Двукратный серебряный призер Игр-2012 гимнастка Виктория Комова , из-за тяжелой травмы спины пропустившая Олимпиаду 2016 года в Бразилии, считает, что Игры-2020 в Токио могут стать для нее последним стартом в карьере. Об этом Комова сообщила ТАСС.

Чемпионат России по спортивной гимнастике, который завершился 22 апреля в Казани, стал для 23-летней Комовой первым крупным стартом после длительного перерыва. На турнире в столице Татарстана Комова сумела стать третьей в личном многоборье, также в ее активе серебро командного турнира и бронза в упражнениях на брусьях.

"Я довольна прежде всего тем, что сумела восстановиться и начала выступать, — призналась Комова. — В Казани мне удалось показать достойный результат, теперь нужно работать дальше и идти вперед. Скоро у нас пройдет Кубок России, на котором я должна выглядеть еще лучше. Я очень хочу в этом году отобраться в состав сборной на чемпионаты Европы и мира и добиться там высоких результатов".

Чемпионат мира, который пройдет с 25 октября по 2 ноября в Катаре, станет квалификационным на ОИ-2020. Сборные, занявшие первые три места по итогам командного турнира, гарантируют себе право выступить на Играх-2020 в Токио.

"Думаю, что это будут мои последние два года в спорте, хотя окончательного решения я не приняла еще", — сказала Комова.

"Я не знаю, как дальше сложится у меня судьба. Не исключаю, что я пойду дальше куда-нибудь учиться, а, может быть, вообще в неспортивной сфере буду работать. Но мне нравится работать с детьми, нравится чему-то учить и передавать опыт. Но пока не знаю, пойду ли в тренеры", — подытожила собеседница ТАСС.