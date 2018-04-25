Обские угры — спортсмены. В Югре развивается этноспорт

Чем занимается Федерация этноспорта Югры, есть ли выдающиеся мастера среди малочисленных народов Севера? И можно ли присоединиться всем желающим? На эти вопросы искала ответ корреспондент АиФ-Югра

Кто — лучший в команде?

Святослав Анагуричи специально приехал в Ханты-Мансийск из Ямало-Ненецкого округа, чтобы заниматься северным многоборьем и лыжами. Выходец из национальной ненецкой семьи, которая живет по «старому» укладу, ведет кочевой образ жизни, время от времени переезжая с места на место в поисках пастбища для оленей парень учился в селе Кутопьюган Надымского района и жил в пришкольном интернате. Родителей видел только во время школьных каникул.

Спортсмен хорошо знает свой язык и традиции и считает, что очень важно сохранять это культурное наследие. Хотя в будущем жить в чуме не планирует. Хочет состояться в спорте, стать тренером по национальным видам спорта или по лыжным гонкам.

В селе, где проживал Святослав, не было ни секций, ни кружков, где он мог бы развить свои возможности. По его словам, с детства был активным ребёнком. «В своём посёлке тренировался один, без тренера, прыгал через нарты и бегал, — рассказал спортсмен. — Однажды из Надыма приехал тренер сборной, искал молодых, чтобы обновить команду. Сказал, чтобы я тренировался, а зимой он посмотрит, брать меня или не брать. В сборную попал, и сейчас за них выступаю».

Своё восхождение Святослав только начинает, но за его спиной — уже несколько побед. В этом году первый прибежал в забеге на лямпах (традиционных охотничьих лыжах, обшитых оленьей шкурой), который организовала федерация этноспорта. «Я знал, что прибегу первый, потому что в Ханты-Мансийске мне нет равных. Никто столько не тренируется, как я!», — прокомментировал он тогда свою победу.

Сейчас он — меткий стрелок в стрельбе из лука, свободно совершает около 500 прыжков через нарты, а закинуть тынзян на хорей для него — обычное дело, потому что практика есть с детства. Также спортсмен должен уметь совершать тройной национальный прыжок и метать топор на далёкие расстояния. Всё это юноша выполняет с лёгкостью.

«Каждый спортсмен стремится стать лучшим, иначе незачем тренироваться», — считает он.

Где место силы и встречи?

Федерация этноспорта существует пять лет, с 2013 года, и организует спортивные соревнования и традиционные игры в округе во время самых разных национальных праздников: это и Вороний день (Вурна Хатл), день оленевода, коренных народов мира и многие другие события. В зоне ответственности федерации — международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах (каяках) в рамках традиционного праздника ханты и манси Вит Хон Хатл — День Водяного.

«Именно традиционные игры в Югре всегда являются местом встречи, где участники могут продемонстрировать свою физическую силу. Игры служат средством для сохранения исторических (исконных) состязаний, развлечений, проходящих на праздниках, — рассказывает президент Федерации этноспорта Югры Константин Соловьёв . — Этноспорт — это не только спорт, но и его фольклорная часть. Традиционные игры доступны каждому. Поэтому мастеров спорта у нас нет. Но зато очень много талантливых людей — целая команда, мы стараемся восстановить по крупицам утраченное».

Кстати, в этом году Федерация этноспорта представила губернатору Югры новый, уникальный проект — Международный этнофестиваль народов Севера.

Кстати:

В ближайшее время этноспорт будет включён в программу дополнительного образования Югорского государственного университета. В планах — создать Югорский студенческий центр традиционных игр и этноспорта.