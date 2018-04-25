Карту «Мир» сделают «бесконтактной» к осени

Карты «Мир» планируют обеспечить мобильной бесконтактной системой оплаты уже к осени текущего года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на первого зампреда правления Национальной платежной системы карт (НСПК) Сергея Бочкарева.

По его словам, о готовности участвовать в проекте заявило «большое количество банков». Соглашения о сотрудничестве уже подписаны.

Бочкарев добавил, что внедрение сервиса необходимо для того, чтобы идти в ногу со временем и успешно конкурировать с «другими игроками на этом рынке».

Мы как платежная система с точки зрения сервисов должны быть не хуже, а часто и лучше. Иначе нельзя конкурировать с другими игрокам на этом рынке. Наличие карты в телефоне важно

— Сергей Бочкарев.

Карта «Мир» является российским аналогом карт Visa и MasterCard. Она была разработана в 2015 году в ответ на угрозы отключить Россию от мировой платежной системы.

Всего картами «Мир» пользуются 35 миллионов человек. Из этого числа самостоятельно, без рекомендации работодателя, обратились 3,7 миллиона граждан.