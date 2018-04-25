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Карту «Мир» сделают «бесконтактной» к осени
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Карту «Мир» сделают «бесконтактной» к осени 

360tv.ru 1 час назад
Карты «Мир» планируют обеспечить мобильной бесконтактной системой оплаты уже к осени текущего года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на первого зампреда правления Национальной платежной системы карт (НСПК) Сергея Бочкарева.
По его словам, о готовности участвовать в проекте заявило «большое количество банков». Соглашения о сотрудничестве уже подписаны.
Бочкарев добавил, что внедрение сервиса необходимо для того, чтобы идти в ногу со временем и успешно конкурировать с «другими игроками на этом рынке».
Мы как платежная система с точки зрения сервисов должны быть не хуже, а часто и лучше. Иначе нельзя конкурировать с другими игрокам на этом рынке. Наличие карты в телефоне важно
— Сергей Бочкарев.
Карта «Мир» является российским аналогом карт Visa и MasterCard. Она была разработана в 2015 году в ответ на угрозы отключить Россию от мировой платежной системы.
Всего картами «Мир» пользуются 35 миллионов человек. Из этого числа самостоятельно, без рекомендации работодателя, обратились 3,7 миллиона граждан.
Российская платежная система «Мир» не смогла договориться с Google и Apple по поводу подключения своих карт к их телефонным кошелькам, в связи с чем начала разработку собственного решения для мобильных устройств.
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