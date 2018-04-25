Министр обороны Израиля хочет видеть Салаха в своей армии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман выразил восторг от игры нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха . Он пошутил по поводу египтянина в своем Твиттере после матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2), в котором Салах оформил дубль и сделал две голевые передачи.

— Я позвонил начальнику штаба и попросил его пригласить Мохамеда Салаха в армию, — написал в своем Твиттере Либерман.

Интересно, что Салах был участником скандала, связанного с напряженными отношениями между Египтом и Израилем. В 2013 году форвард, выступавший тогда за «Базель», перед матчем с «Маккаби» из Тель-Авива не стал пожимать руки игрокам соперника, отвлекшись на завязывание шнурков, после чего заявил, что сделал это непреднамеренно.

Ливерпуль — Рома