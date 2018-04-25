М. Уильямс вышел во второй круг чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Стал известен ещё один участник второго раунда. Двукратный чемпион мира, член Зала славы снукера валлиец Марк Уильямс на старте соревнований победил англичанина Джимми Робертсона со счётом 10:5. Во втором раунде соревнований Уильямс сыграет с победителем противостояния Нил Робертсон (Австралия) — Роберт Милкинс (Англия). По итогам первой сессии впереди Милкинс — 6:3. Действующий чемпион мира англичанин Марк Селби выбыл из борьбы в первом круге, проиграв своему соотечественнику Джо Перри