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Ветераны Сбербанка под Наро-Фоминском почтут память погибших в Великой Отечественной войне
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Ветераны Сбербанка под Наро-Фоминском почтут память погибших в Великой Отечественной войне 

ТАСС 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сбербанк проведет 5 мая памятное мероприятие с участием ветеранов на военном мемориале под Наро-Фоминском Московской области, где во время Великой Отечественной войны в составе Четвертой дивизии народного ополчения воевали сотрудники финансовых организаций. Об этом рассказал в пятницу журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов после собрания в честь участников войны и тружеников тыла.
В собрании по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое прошло в московском офисе банка, приняли участие ветераны Сбербанка, Минфина и Минэкономразвития.
"Эти ведомства в 1941 году мобилизовали народных ополченцев, была создана Четвертая дивизия народного ополчения, которая первой встретила наступление фашистов под Наро-Фоминском и остановила это наступление, не допустила того, чтобы немцы вошли в Москву. И 5 мая мы вместе с ветеранами обязательно поедем на эти места, места боевых действий. Мы следим и заботимся о мемориале, который там есть, вместе с властями Наро-Фоминска, вместе с нашей подшефной бригадой ПВО, которая сегодня дислоцирована в этих местах", — сказал Кузнецов.
Он отметил, что встречи с ветеранами стали одной из главных традиций банка. «Мы всегда переполнены чувством уважения и любви к нашим ветеранам», — сказал зампред правления банка.
Кузнецов рассказал, что в прошлом году фонд «Память поколений» направил около 120 млн рублей на адресную помощь ветеранам — приобретение лекарств, оказание медицинских услуг, приобретение инвалидных колясок, решение различных социальных вопросов, и более половины из этой суммы составили пожертвования Сбербанка. Он добавил, что за месяц до Дня Победы, 9 апреля, в банке также появился приуроченный к празднику специальный вклад «Помню. Помогаю» с возможностью благотворительных отчислений, часть средств с этого вклада направляется в фонд «Память поколений».
Как сообщили в пресс-службе банка, помощь ветеранам оказывается постоянно, а не только к 9 мая. Деньги идут, помимо прочего, на санаторно-курортное лечение, помощь госпиталям, реабилитационным центрам и другим социальным учреждениям, помогающим ветеранам. При этом непосредственно перед Днем Победы Сбербанк также подготовил памятные подарки для ветеранов и вручил им их на торжественном собрании.
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