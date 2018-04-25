19-летний русский парень вошел в топ Dazed 100! Что о нем надо знать?

Британское независимое издание Dazed & Confused объявило ежегодное голосование «100 людей, которые творят историю прямо сейчас», и любой желающий может отдать свой голос за кого-то, кто представлен в списке. Первое место пока занимает Holland — первый открытый гомосексуалист на корейской сцене.

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До второй строчки добрался соул-исполнитель Стив Лэйси, который в свои 19 уже записывает треки с Кендриком Ламаром (30) и Tyler, the Creator (27).

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А вот третье место пока держит Саша Траутвейн — 19-летняя модель из Санкт-Петербурга с тату Wake Up под правым глазом. Саша родился в Сибири, но позже переехал в Питер, забился татуировками и — не без помощи Гоши Рубчинского — стал моделью.

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Дальше — больше. Сашу заметили Heron Preston и Y-3, американский Esquire отдает ему 9 строчку в топ-20 самых стильных молодых людей планеты, а на показах он теперь сидит с Винни Харлоу (23), Лукой Саббатом (20) и бывшей девушкой Джейдена Смита (19) Сарой Снайдер (22). Но самое интересное: в этом году (по информации Dazed) Саша снимает документальный фильм о своей жизни. Голосуй и подписывайся на @sashadidntwakeup в Instagram!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/19-letnij-russkij-paren-voshel-v-top-dazed-100-chto-o-nem-nado-znat/