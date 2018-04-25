Роман Авдеев стал акционером ФК «Торпедо»

В сором времени начнется Чемпионата мира по футболу и люди, которые весьма далеки от спорта начали обращать внимание на футбольные новости. Сейчас лучше обратить внимание, что помимо тех, кто в топе новостей, в Российской Федерации существует большое количество достойных и весьма интересных команд. Данные команды очень воодушевленные и их можно сравнить даже с олимпийцами. Ведь для таких команд любая даже маленькая победа — всегда дороже, а любая проблема — всегда намного сложнее. Начиная с футбольной формы и качественного покрытия на стадионе где они играют и тренируются, пишет Цензуры. Нет Одной такой командой является «Торпедо» — когда-то этот футбольный клуб гремел на весь Советский Союз, затем упадок всей страны в 90-ые года. Но «Торпедо» смог остаться на плаву и сейчас борется за свое место, а болельщики по-прежднему вкладывают максимум энергии для его побед.

Не так давно случилось весьма значимое событие для ФК «Торпедо», его основным акционером стал Роман Иванович Авдеев — человек, который не стремиться к публичности, но скорее известят по « Московскому кредитному банку ». Авдеев, хоть и не публичен, но делает много для поддержки спорта и детей из детских домов.

Сам Роман Иванович рассказал, что когда он впервые оказался на стадионе, его буквально поразила атмосфера, которая царила в этом месте. Но когда Авдеев узнал, что здесь нет своей футбольной команды, то решил, что так точно быть не должно. Ранее он не был поклонником ни одного ФК, да футбола, в общем, и всего несколько раз в своей жизни посещал стадион. Но на данный момент, он проникся этим видом спорта и стал болеть за «Торпедо».

На встрече с болельщиками «Торпедо» вопрос о дальнейшей судьбе команды встал остро. А сами участники задавали большое количество вопросов с подвывертом. У Романа Ивановича спросили, есть ли у него такие друзья, которые владеют футбольными клубами? Болельщикам, больше всего, хотелось понять, насколько серьезны намерения акционера их любимой команды.

Авдеев решил ничего не скрывать и ответил честно, что таких друзей у него нет, но спортивный азарт ему присущ. Также Роман Иванович признался, что пока ему не хотелось бы давать лишних обещаний болельщикам клуба. Но поставил цель — выигрывать в каждом матче, а в уже следующем сезоне — выйти в ФНЛ.

Планы, у нового акционера ФК «Торпедо» грандиозные, но сейчас команде приходится разбираться с куда более серьёзными вопросами. Поскольку незаконно были отчуждены товарные знаки, а опорная база в «Мячково» не принадлежит футбольному клубу, а бывшие руководитель оставило миллиардные долги.