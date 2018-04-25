Таможенники Калининградской области ставили шах и мат друг другу

Калининградские таможенники провели очередной шахматный турнир памяти ветерана Д. А. Шишкова.

Ежегодный, тринадцатый по счету, шахматный турнир между ветеранами таможенной службы и действующими должностными лицами таможенных органов Калининградской области состоялся сегодня, 25 апреля 2018, в Калининградской областной таможне. За право унести с собой сверкающий кубок в этом году боролись четыре команды: сборная таможни, игроки экспертно-криминалистической службы — филиала ЦЭКТУ (г. Калининград), команда оперативно-технической службы — филиала РТУ РЭБОТИ и сборная ветеранов таможенной службы.

Турнир проходил по круговой системе, на каждую партию отводилось 15 минут. Перед началом состязаний приглашенный судья Областного шахматного клуба объяснил участникам актуальные на сегодняшний день правила игры, после чего объявил мероприятие открытым. Спортсмены сели за доски и сделали первые ходы, рассказали в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

По итогам всех сыгранных партий третье место завоевала команда РТУ РЭБОТИ, «серебро» с достоинством отстояли ветераны таможенной службы, а главную награду турнира — почетный кубок — взяла сборная Калининградской областной таможни. Под аплодисменты присутствующих Сергей Шишков вручил победителям дипломы и медали.