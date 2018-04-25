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Сергей Чепик назначен главным тренером сборной России по плаванию
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Сергей Чепик назначен главным тренером сборной России по плаванию 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Российские пловцы отправятся в Глазго на чемпионат Европы по плаванию под руководством Сергея Чепика. Всероссийская федерация плавания утвердила Чепика в должности главного тренера.
"Мы со своей стороны утвердили кандидатуру Чепика на президиуме, рекомендуем его кандидатуру Министерству спорта, будем ждать утверждения. На чемпионат Европы в Глазго команду повезет именно он, Чепика есть опыт работы тренером-бригадиром в сборной России, он справился со своей задачей в качестве исполняющего обязанности главного тренера сборной на чемпионате Европы в Копенгагене. Он не сторонник резких перемен, но определенные вещи по нововведениям в работе последуют", — прокомментировал РИА Новости назначение Чепика президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.
Сергей Геннадьевич Чепик исполнял обязанности главного тренера сборной России после отставки Сергея Колмогорова. Теперь он будет готовить наших пловцов к чемпионату Европы в качестве полноправного тренера. Первенство континента пройдет в шотландском Глазго в августе.
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