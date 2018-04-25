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На Ленинградском проспекте прошел этап Кубка мира по скалолазанию
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На Ленинградском проспекте прошел этап Кубка мира по скалолазанию 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В центральном спортивном клубе ЦСКА состоялся этап Кубка мира по скалолазанию. Борьбу за награды вели 448 спортсменов из 34 стран.
— Московский этап Кубка мира стал рекордным по количеству участников, — подчеркнул делегат Международной федерации спортивного скалолазания Венсана Коссе. — Впервые мы видим такое большое количество спортсменов на таком мероприятии. Я благодарен ЦСКА и Федерации скалолазания России за такое отличное проведение турнира.
В августе в ЦСКА также пройдет первенство мира. Это самое массовое мероприятие, в котором участвует порядка 1500 спортсменов.
В свою очередь президент федерации скалолазания России Дмитрий Бычков от имени ФСР выразил благодарность Министерству обороны Российской Федерации и Центральному спортивному клубу Армии за такой замечательный спортивный объект.
— Скалодром ЦСКА сейчас является основной базой сборной России для тренировок. Также базой для проведения соревнований практически любого уровня, — отметил Бычков. (то)
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