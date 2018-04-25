На Ленинградском проспекте прошел этап Кубка мира по скалолазанию

В центральном спортивном клубе ЦСКА состоялся этап Кубка мира по скалолазанию. Борьбу за награды вели 448 спортсменов из 34 стран.

— Московский этап Кубка мира стал рекордным по количеству участников, — подчеркнул делегат Международной федерации спортивного скалолазания Венсана Коссе. — Впервые мы видим такое большое количество спортсменов на таком мероприятии. Я благодарен ЦСКА и Федерации скалолазания России за такое отличное проведение турнира.

В августе в ЦСКА также пройдет первенство мира. Это самое массовое мероприятие, в котором участвует порядка 1500 спортсменов.

— Скалодром ЦСКА сейчас является основной базой сборной России для тренировок. Также базой для проведения соревнований практически любого уровня, — отметил Бычков. (то)