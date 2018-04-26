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В Вологодской области полицейские подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное колесо — 2018»
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В Вологодской области полицейские подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное колесо — 2018» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 59 минут назад
Фото: Савелки
Активисты отрядов юных инспекторов движения Вологодской области на протяжении нескольких дней демонстрировали свои умения и знания в различных конкурсах по безопасности дорожного движения. Региональный этап конкурса проходил на базе детского оздоровительного центра «Лесная сказка». Ребята решали задачи по применению ПДД, норм безопасного поведения на проезжей части, основ оказания первой помощи. На практических занятиях конкурсанты выполняли упражнения и задания, показывающие мастерство управления велосипедом и уровень владения другими полезными навыками.
Также компетентным жюри оценивалось умение активистов ЮИД в творческой форме рассказать о таком серьезном вопросе, как безопасность дорожного движения.
По итогам регионального этапа конкурса места распределены следующим образом:
Победители творческого конкурса «Вечно юная страна ЮИД»:
3 место — команда Марковской общеобразовательной школы Сокольского района;
2 место — команда Средней общеобразовательной школы №1 г. Вытегры;
1 место — отряд ЮИД из Средней общеобразовательной школы № 12 города Вологды.
Победители командного конкурса «ОБЖ»:
3 место — команда Усть-Алексеевской средней общеобразовательной Великоустюгского района;
2 место — г. Череповец, Средняя общеобразвоательная школа № 28;
1 место — команда Гремячинской общеобразовательной школы Сямженского района.
Абсолютными победителями в личном первенстве стали:
3 место — Карабасова Карина, Вытегорский район (СОШ № 1 г. Вытегры), Матвеев Тимофей, Бабаевский район (СОШ № 1 г. Бабаево).
2 место — Судакова Ирина, г. Череповец, СОШ № 28, Новожилов Матвей, Грязовецкий район (Сидоровская школа).
1 место — Лапина Анастасия, Грязовецкий район (Сидоровская школа), Смирнов Дмитрий, г. Череповец, СОШ № 28.
Команды, абсолютные победительницы конкурса «Безопасное колесо — 2018»:
3 место — команда Бабушкинская средняя школа Бабушкинского района,
2 место — команда Бабаевского района (Средняя общеобразвоательная школа № 1 г. Бабаево),
1 место — команда Сидоровской школы Грязовецкого района.
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