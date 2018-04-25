Хоркина: если провести рентген, то у меня на сердце написано — ЦСКА

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина рассказала о работе в структуре ЦСКА.

«Если провести рентген, то у меня на сердце написано ЦСКА. Я искренне люблю наш клуб. В своё время я защищала его цвета как спортсменка и горжусь этим. Затем прошла огромный путь и теперь возвращаюсь в ЦСКА будучи чиновником.

Я продолжаю биться за каждую деталь, за каждый успех наших спортсменов и тех, кто защищает цвета нашего российского флага. Я рада ещё и ещё много раз помогать своему родному клубу, преумножать традиции. Нам есть, чем гордиться и можно похвастаться. У нас хорошие результаты.

Надеюсь, что наши воспитанники будут знать историю, героев и предшественников, которые формировали фундамент тех великих побед, от которых мы сейчас отталкивается и высоко прыгаем к олимпийским вершинам.

Наша задача — воспитывать молодое поколение и продолжать твёрдо и надёжно держать щит российского спорта. Хочу пожелать нашему «армейскому» коллективу не терять жадность до побед, желание стремиться вперёд и самосовершенствоваться.

Богатство ЦСКА — это наши специалисты. В некоторых видах спорта кто-то растерял свои кадры, а мы стараемся их сохранить.