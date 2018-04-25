Кому не страшна метель? Нефтепереработчики бросили вызов плохой погоде

Почему нельзя пропустить?

Утром в воскресенье пермяки выглянули в окно и ахнули. Уже ставшая привычной за последние недели солнечная сухая погода внезапно сменилась мокрым снегопадом. Прикамье частенько удивляет погодными сюрпризами, но особенно обидно ловить такие «приветы» от циклонов в дни, когда планировал провести время на улице.

Вот и 22 апреля многие жители Индустриального района отметили в календаре как день большого спортивного события — легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Пермский нефтяник». Многие решили бы отсидеться дома из-за неприятной погоды, но только не стойкие спортсмены Индустриального района. Они не боятся сложностей и много лет чтут традиции, заложенные предыдущими поколениями.

Более 700 человек пришли на открытие лукойловской эстафеты. В этом году она прошла уже в 59-й раз. Около ДК им. Гагарина выстроились 48 команд-участников, среди которых были школьники, студенты колледжей и сотрудники предприятий. Сильный ветер и мокрый снег не помешали хорошему настроению спортсменов.

«Несмотря на сложные погодные условия, мы не отменили забег. Это удивительное событие, которое много лет проходит в нашем районе. Старожилы рассказывают, что когда-то в день проведения эстафеты уже был подобный сильный снегопад, — рассказал глава Индустриального района Александр Иванов . — Для жителей забег стал праздником спорта, силы, здоровья, а также стойкости и воли. А ещё в этом году эстафета посвящается 60-летию «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» — предприятия, с которого когда-то начиналась история нашего района. Мы благодарим нефтепереработчиков за поддержку!»

Кто в одном строю?

Нефтепереработчики — инициаторы и главные организаторы легкоатлетического забега. Сотрудники ежегодно участвуют в эстафете, ведь спорт на заводе ценится не меньше, чем чёрное золото.

«Здоровый образ жизни и семейные ценности всегда стояли на первом месте у нас на предприятии. Ежегодно мы устраиваем среди сотрудников более 36 разных соревнований, — рассказал генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов . — У нас спортивный и активный коллектив, что помогает нам добиваться высоких показателей и в спорте, и в работе. В этот юбилейный для нашего предприятия год мы вошли с лучшими за последние десять лет экономическими результатами. Будем стремиться и дальше достойно работать на благо Пермского края. Планируем покорять новые высоты».

К слову, руководители предприятия регулярно приходят на все соревнования, которые проводит завод. Начальство тоже активно занимается спортом, в особенности волейболом, теннисом и лыжными гонками. В следующем году решили непременно поучаствовать и в легкоатлетической эстафете.

Где лучшие?

В течение двух часов спортсмены и болельщики перебежками передвигались от старта до дома культуры — погреться. Бравые участники соревнований прямо перед тем, как стартовать, сбрасывали с себя тёплые вещи. Оставшись в шортах и футболках, они пускались в путь по главной улице района. Дистанцию эстафеты традиционно организовали на ул. Мира, движение транспорта по которой заблаговременно перекрыли.

«В эстафете 15 этапов. В первой группе стартуют школьники 6-9 классов, вторыми — старшеклассники и студенты колледжей, третьими — спортсмены предприятий. Общая дистанция — 5,5 км», — рассказал главный судья соревнований, мастер спорта Пётр Новиков

Под непрекращающимся снегопадом у стартовой линии выстроились участники первого забега. По словам главного судьи, для спорта плохой погоды нет. Но он несколько раз напомнил школьникам, что в первую очередь нужно помнить о безопасности и стараться не поскользнуться на занесённой снегом трассе.

Заранее разогревшиеся участники в нетерпении разобрали эстафетные палочки. Прозвучал стартовый выстрел, и они ринулись вперёд, за считанные секунды скрывшись в облаке мокрого снега. Несколько минут спустя на финиш уже прибежал первый финалист эстафеты — ученик лицея № 3 Роман Алексеев . Он смог на последнем этапе вырвать победу для своей команды. Едва отдышавшись, юноша поделился впечатлениями от забега.

«Мы в лицее готовились к этой эстафете около месяца, но такой погоды, конечно, не ожидали! У нас была стратегия, меня специально поставили на последний этап, — рассказал Роман. — Я активно занимаюсь спортом — лёгкой атлетикой и футболом, регулярно участвую в соревнованиях».

Пока заканчивался последний, взрослый, этап, остальные участники построились около входа в ДК им. Гагарина в ожидании награждения. Выплеснув скопившееся до старта волнение, спортсмены улыбались, танцевали, напевали песни и фотографировались. О плохой погоде уже никто не вспоминал.

Когда победителей стали награждать, участники уже не в силах были сдержать бурю позитива. Они выходили за заслуженными медалями целыми командами, еле умещаясь на ступеньках пьедестала. Специальный приз «За волю к победе» получил молодой сотрудник нефтеперерабатывающего завода Роман Батенев. Награду ему вручил ветеран предприятия, легендарный спортсмен Василий Гаврилов . В своё время он принес много побед родному заводу и не пропустил ни одной эстафеты. Сегодня ветераны предприятия продолжают тесно общаться с нынешними сотрудниками и передавать им свой как профессиональный, так и спортивный опыт. Преемственность поколений — важнейшая составляющая успеха нефтеперерабатывающего завода, который долгие годы остаётся ведущим предприятием города и края.

Когда все достойные получили награды, блестящие кубки один за другим поднялись вверх под взрывы аплодисментов и криков «мы лучшие!». А лучшими в этот день оказались все, кто не побоялись выйти из дома и стойко пробежали свою дистанцию.