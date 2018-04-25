Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня: Мы еще попьем крови

Новый главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня в эксклюзивном интервью «ССФ» рассказал, как едва не стал сталеваром, когда последний раз повышал голос на игроков и почему его команда не повторит судьбу «Томи».

«ЗА ЧТО КАБУТОВУ ШЕСТЬ МАТЧЕЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ?»

— Почему Хабаровск, Сергей Александрович? — Я наслышан о клубе еще с тех времен, когда работал во Владивостоке. Там, в «Луче», существовали серьезные финансовые проблемы, организация работы находилась на низком уровне. А в Хабаровске ситуация уже тогда была иная. Попечительский совет во главе с вице-губернатором Аркадием Николаевичем Мкртычевым уделяет большое внимание клубу, стремится сделать его не просто сильным, а европейским. Финансовое положение стабильно, никаких задержек не было и нет. Есть все условия для работы и амбициозные планы в плане модернизации инфраструктуры: построить манеж, сделать навес над трибуной для удобства болельщиков, полностью заменить кресла…

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— Тот факт, что вы год работали в «Луче», повлияло на решение руководства СКА пригласить именно вас? — Думаю, да. Когда приходил во Владивосток, первые две недели вообще не понимал, где нахожусь. А сейчас все дается в легкую, мгновенно включился в работу.

— Следили за командой по ходу сезона? — Пытался по возможности смотреть все матчи хабаровчан. Желание у ребят есть, не хватало завершения, гола. Ребята доходили до штрафной и не знали, что делать дальше. Эта болезнь по-прежнему существует, что показала, в частности, встреча с «Амкаром» (СКА уступил дома 0:2. — Прим. ред.). Один Дима Кабутов имел два хороших шанса, но в последний момент совершал какие-то неординарные действия. В игре команды сквозит неуверенность. Тот же Максим Канунников нацелен на ворота, много забивал, но сейчас у него не лучшая статистика по ударам, тем более в створ. Проблемы главным образом в области психологии. Теперь ребятам терять уже нечего, надо просто биться за Хабаровск, за клуб, за свое доброе имя.

— Кабутов в поединке с пермяками заработал удаление за подкат против Петара Занева. Шестиматчевая дисквалификация от КДК РФС — не слишком суровое наказание для хавбека? — Я просил ребят очень агрессивно сыграть в атаке, при потере мяча быстро вступать в отбор. Диму, наверное, захлестнули эмоции. Он хотел выбить мяч, но высоко поднял ногу и сыграл грубо. Тем не менее не понимаю, за что дали шесть матчей (позже срок дисквалификации сократили вдвое. — Прим. ред.). «Амкар» обращался в КДК, говорил, что у Занева перелом и парень чуть ли не закончил играть. А тот в следующем туре выходит в стартовом составе. Выходит, клуб предоставил фиктивные документы?

— Понятно, что вас приглашали уже с прицелом на ФНЛ. Каковы задачи команды в оставшихся матчах сезона? Где взять мотивацию? — Тяжелый вопрос. Скорее, нужно адресовать его ребятам. Что бы я ни говорил — за родину, за Хабаровск, — пока они сами не поймут, результата не будет. Когда возглавил СКА, сказал: «Ребят, можно все потерять, кроме своего имени в футболе и доверия болельщиков». Да, чего-то не хватает, но если они видят, что команда сражается, то многое простят. Опять же, важно отношение руководителей, близких, родных. Ради них тоже надо сражаться.

«ПОЛОВИНУ КОМАНДЫ ХОТЕЛОСЬ БЫ ОСТАВИТЬ»

— СКА вылетает по делу, или все же были шансы остаться в элите? — Это был первый опыт. Команда вышла в РФПЛ неожиданно, набрав очки на кураже, эмоциях. Дальше был необходим запас прочности. Например, у «Амкара» сыгранный состав, футболисты вместе по три-пять лет. Оланаре великолепно влился в этот коллектив, чувствует себя там как рыба в воде. Нужен костяк в виде опытных ребят, прошедших серьезную школу футбола. В нашем клубе некоторые игроки вообще не нюхали пороху премьер-лиги.

— Работай вы в команде с начала сезона, что поменяли бы в составе, тактике, тренировочном процессе? — Некорректно оценивать работу предшественников. Конечно, по мере возможностей я старался бы приобрести больше опытных футболистов. Зимой в последний момент запрыгнул Канунников. Но каких-то серьезных приобретений я не увидел. Пришла, в основном, молодежь. Этим составом и играем.

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— Канунников шел лично к Ринату Билялетдинову . Но, как правило, заманить игроков высокой квалификации на Дальний Восток — подвиг. — Разумеется, если футболисту предлагают аналогичную сумму в Подмосковье или в той же Перми, он не выберет Хабаровск. Но игроки ведь тоже общаются между собой. Они знают, что у нас не обманывают, платят вовремя. И, самое главное, клуб хочет расти. Это видно, в частности, по клубной и городской инфраструктуре. Был в Хабаровске с «Лучом» два года назад. Помню набережную Амура: темень, народу никого. Зрелище унылое. Сейчас там сделали подсветку, построили фонтаны — все красиво! Команде нужно крепко встать на ноги и уже целенаправленно двигаться вверх.

— Что ждет СКА летом? — В данный момент на контракте немного футболистов, в их числе Кабутов, Самсонов, Секульски и Довбня. У всех остальных соглашения истекают. Придется как-то договариваться с ребятами или укомплектовываться заново. Есть игроки, с которыми спортивный отдел уже ведет переговоры о продлении контрактов. Половину команды хотелось бы оставить.

— Помимо Канунникова в СКА есть футболисты, способные заинтересовать клубы РФПЛ? — Первый, кто приходит на ум, — Саша Довбня. Но чтобы кто-то еще ярко сыграл в этом сезоне… Нет, такого не было. Бывает, Никифоров с Кабутовым выдадут хороший матч. Иной раз проявит себя оборона во главе с Сашей Димидко. Но целостной картины в чьих-то действиях не наблюдалось.

— Довбня блестяще сыграл в Москве со «Спартаком» , зазвучали даже призывы пригласить 31-летнего вратаря в сборную России. — Буду только рад за Сашу, попади он в национальную команду. Но прежде всего хочется, чтобы Довбня выступал в клубе РФПЛ. Если будут какие-то предложения, конечно, мы пойдем на уступки, поможем ему сделать шаг к сборной (улыбается).

— Уровень зарплат в СКА соответствует уровню премьер-лиги или ФНЛ? — Премьер-лиги. Конечно, сейчас они будут пересмотрены в сторону уменьшения.

— Футболисты отнесутся с пониманием? — Повторюсь, если ребятам предложат столько же, например, в «Химках», они выберут подмосковный клуб. Но для некоторых важна еще фигура тренера. Кто-то уже знаком с моими требованиями и хочет играть под моим руководством.

— Вы сами себя считаете жестким наставником? — Тираном себя не назову. В жизни, а зачастую в тренировочном процессе я очень мягкий. Но на игре перевоплощаюсь — завожусь, не могу остановиться. До метания бутс и стульев не доходит, но иногда могу пройтись красным словцом (смеется).

— Когда последний раз случалось подобное? — Я только возглавил «Луч», и мы уступили в Калининграде — 0:3. В раздевалке сказал ребятам: «Спасибо за теплый прием». А дальше пошла тирада…

— Подействовало? — Следующий матч выиграли у «КАМАЗа» — 2:1 (раскатисто смеется).

15 апреля. «Ростов» — «СКА-Хабаровск» — 2:0. Дальневосточники не сумели подпортить хозяевам праздник по случаю открытия нового стадиона. Фото Артема Гусева

«ИЗ МОИХ ОДНОКЛАССНИКОВ ЖИВЫ ДВОЕ»

— Правда, что вы могли стать не футболистом, а сталеваром? — Да. Когда мне было 15 лет, случилась семейная трагедия: умер отец. Мама сказала: «Заканчивай восемь классов, бросай футбол и иди на Нижнетагильский металлургический комбинат ». Профессия сталевара в моем родном городе очень популярна и высокооплачиваема. К счастью, мой детский тренер Виктор Георгиевич Коньшин пришел и практически на колени упал перед мамой: «У парня есть все задатки вырасти в хорошего футболиста!» Безмерно благодарен ему за ту настойчивость.

— Куда еще было идти подростку в Тагиле, кроме как на завод или в футбольную секцию? — Вообще некуда! В 90-е молодых съедала улица, губили вредные привычки. Только через спорт можно было выбиться в люди. Из пятнадцати моих одноклассников сейчас живы двое.

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— Вы выросли в рабочей семье. Это закалило характер начинающего игрока? — Да. Голодные футболисты более настойчиво стремятся к своей цели и в итоге добиваются ее. Не скажу, что был талантливым игроком. Но — упертым. Благодаря трудолюбию и дошел до РФПЛ.

— Какой этап тренерской работы был для вас наиболее сложным? — Самый первый — в нижегородской «Волге». Я только завершил карьеру футболиста и буквально через полгода принял команду. Еще не имел лицензии, так что мне помогал Хазрет Дышеков . «Волга» тогда находилась на дне таблицы первого дивизиона. Нам удалось поднять клуб на четвертое место. Момент был непростой: игроки — твои сверстники, а надо ими как-то руководить, проявлять жесткость. Спасибо Высшей школе тренеров, там получил необходимые знания, в том числе по психологии.

Потом был дзержинский «Химик». Вместо фишек использовали пластиковые бутылки, поездки на автобусе в Тюмень занимали 38 часов. Но это тоже полезный опыт. Считаю, надо пройти все лиги.

— Вернувшись в «Волгу», вы входили в штаб Дмитрия Черышева . Почему у него лучше получается в роли телеэксперта, чем тренера? — У Димы испанское образование и соответствующий менталитет. Он привел в «Волгу» двух испанских специалистов — по тактике и по физподготовке. Все строилось на эмоциях: «Vamos! Vamos!» (исп. «Давай!»). Ребят постоянно пытались зарядить. Очень много внимания уделялось тактике и вот этой «испанской» энергетике. Кто-то воспринимал такую методику с иронией, кто-то старался, но не получалось. Разница в ментальности, наверное, и сыграла роль. У нас футболисты более закрытые, их тяжело вывести на «vamos» (смеется).

— Кто ваш любимый тренер в Европе и в России? — В Европе — Зидан. Он тоже не так давно принял тренерские бразды и уверенно движется в этом направлении. У «Реала» есть свой игровой почерк. Очень хочу посмотреть, получится ли у француза в другой команде. А в России симпатизирую Слуцкому. Он начал тренировать в 23 года, учился, прошел все этапы, включая футбольные академии, и дорос до национальной сборной. Кажется, Леонид Викторович досконально знает все тактические схемы.

Дмитрий Черышев и Сергей Передня: дружеские объятия коллег. Фото Павла Новикова

«НАДО РАСШИРИТЬ РФПЛ ХОТЯ БЫ ДО 18 КЛУБОВ»

— Вернемся в Хабаровск. Город всегда был знаменит зимними видами спорта — хоккеем с шайбой, хоккеем с мячом. Сегодня на первом месте уже футбол? — Футбол должен быть в Хабаровске на высоком уровне. Во Владивостоке же был. «Луч» три сезона выступал в РФПЛ, и весь город жил футболом! Хабаровск тоже заслужил премьер-лигу, причем не мимолетное выступление, не команду-лифт. Болельщики относятся к нам очень дружелюбно, переживают, не говорят гадостей глядя на турнирную ситуацию.

— В не чужом вам Томске клуб тоже содержали много лет, а потом, по сути, бросили. Нет опасений, что сценарий повторится в Хабаровске? — Во-первых, у «Томи» спонсорами были крупные компании — «Роснефть» «Газпром» . Два таких мощных гиганта могут в любой момент прекратить поддержку. У нас же все планомерно, СКА поддерживают губернатор и правительство края, спонсоры. Команда не зависит от кого-то одного. А руководит клубом, как я говорил, человек, который лично разбирается во всем, включая финансовые вопросы.

— Не исключаете, что Хабаровск во второй раз попросту не пустят в элиту? Соперники, выражаясь аккуратно, не в восторге от многочасовых перелетов. — То же самое говорили про Томск. Но спустя лишь один сезон (в 2013 году. — Прим. ред.) мы вернулись в премьер-лигу. У нас огромная страна. Что, за Уралом не существует футбола? Это все пустые разговоры. Если команда будет хорошо играть и претендовать на возвращение в РФПЛ, никто не станет ее тормозить.

«Динамо» отправляет «СКА-Хабаровск» в ФНЛ — Как относитесь к предложению Валерия Газзаева разделить ФНЛ на три географические зоны — «Запад», «Центр» и «Восток»? — Идея здравая. Это сократит затраты клубов на перелеты. Но как сделать зоны примерно равными по силе? Здесь не совсем справедливая спортивная составляющая. В итоге решат, что из «Запада» выходят в элиту две команды, ведь в остальных зонах клубы не соответствуют должному уровню. А вот с предложением расширить РФПЛ хотя бы до 18 участников соглашусь. Надо подтягивать и средние коллективы, чтобы у нас, как в Англии, чемпионат до конца был непредсказуемым. Думаю, можно провести данную реформу безболезненно. В каждом городе открываются стадионы, манежи.

— Судя по всему, вы не сторонник возвращения российского футбола на систему «весна-осень». — С тренерской точки зрения, футболистов лучше готовить при формате «весна-осень». Сезон закончен, и, чтобы собирать команду, у тебя есть два-три месяца. Перестроиться, набрать необходимых игроков в авральном порядке за 30–40 дней тяжело, особенно когда клуб получает повышение в классе. Но как возвращаться к прежней системе? Снова придумывать переходный чемпионат или играть в один круг? Лучше пока оставить все как есть.

— Соперничество СКА и «Луча» — главное на Дальнем Востоке. Каковы деловые отношения клубов? — За пределами футбольного газона нормально общаемся. Мне в СКА помогает специалист из Владивостока Александр Ушахин . Случается и наоборот: «Луч» возглавляет бывший тренер хабаровчан Александр Григорян (беседа состоялась накануне его увольнения. — Прим. ред.). Все переплетается, но на поле никаких друзей быть не может. Накал дальневосточного дерби высок, страсти бушуют нешуточные.

— Как относитесь к эпатажному стилю Григоряна? — Мы знакомы давно, еще со времен работы в Нижнем Новгороде. У Григоряна своя манера поведения, своя харизма, я его не осуждаю. Хоть сейчас могу ему позвонить, обсудить любой вопрос. Александр Витальевич всегда меня выслушает. В последнее время у Григоряна тяжелая ситуация с болельщиками, даже не знаю, что ему посоветовать. Наверное, только результат вернет их расположение.

— Кому симпатизируете в золотой гонке? — «Спартаку». Команда выделяется мощной линией нападения, Промес может в любой момент «вытащить» матч. До поражения красно-белых от «Урала» считал, что именно они станут чемпионами. После смены тренерского штаба в «Краснодаре» переживаю и за этот клуб. Интересно, как проявит себя молодой местный специалист Мурад Мусаев

— В заключительных двух турах СКА встречается с «Краснодаром» и «Зенитом» . Чувствуете, что можете повлиять на распределение медалей? — Надо смотреть, в каком психологическом состоянии подойдем к этим матчам. В любом случае руки опускать на собираемся, будем стараться пить кровь. По жизни я оптимист.

2003 год. Капитан «Томи» Сергей Передня (в центре в белой футболке) против «Кубани» в матче первого дивизиона. Фото Сергея Арсеньева

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сергей Александрович ПЕРЕДНЯ

Родился 30 апреля 1972 года в Нижнем Тагиле.

КАРЬЕРА ИГРОКА Выступал на позиции нападающего за нижнетагильский «Уралец» (1989-1992), «Уралмаш» (1993-1996), нижегородский «Локомотив» (1997-1998), димитровградскую «Ладу» (1998-1999), «Томь» (2000-2004), челябинский «Лукойл» (2004), «Содовик» из Стерлитамака (2005-2006), нижегородскую «Волгу» (2006-2008).

КАРЬЕРА ТРЕНЕРА Нижегородская «Волга» (2009-2010, 2011), дзержинский «Химик» (2010-2011), «Томь» (2011-2013), «Тамбов» (2013-2015), «Луч-Энергия» (2015-2016). С 3 апреля 2018 года — главный тренер «СКА-Хабаровска».