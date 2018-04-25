Министр обороны Израиля хочет видеть Салаха в армии своей страны

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман остался под впечатлением от игры нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2), в котором египятнин сделал дубль и дважды ассистировал одноклубникам. Либерман пошутил, что хотел бы видеть Салаха в рядах армии Израиля

«Я позвонил начальнику штаба и попросил его пригласить Мохамеда Салаха на постоянную службу», — написал Либерман на своей странице в сети Twitter.

Салах в своем первом сезоне в «Ливерпуле» был признан футболистом года в АПЛ по версии Ассоциации футболистов-профессионалов Англии. В текущем сезоне египтянин забил во всех турнирах 43 гола — лучший результат среди игроков топ-5 национальных чемпионатов Европы.