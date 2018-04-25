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Министр обороны Израиля хочет видеть Салаха в армии своей страны
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Министр обороны Израиля хочет видеть Салаха в армии своей страны 

SPORT24.ru 2 часа назад
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман остался под впечатлением от игры нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2), в котором египятнин сделал дубль и дважды ассистировал одноклубникам. Либерман пошутил, что хотел бы видеть Салаха в рядах армии Израиля.
«Я позвонил начальнику штаба и попросил его пригласить Мохамеда Салаха на постоянную службу», — написал Либерман на своей странице в сети Twitter.
Салах в своем первом сезоне в «Ливерпуле» был признан футболистом года в АПЛ по версии Ассоциации футболистов-профессионалов Англии. В текущем сезоне египтянин забил во всех турнирах 43 гола — лучший результат среди игроков топ-5 национальных чемпионатов Европы.
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