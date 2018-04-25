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Владимир Брынзак: Убеждаем Джиму, что завершать карьеру сейчас неразумно
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Владимир Брынзак: Убеждаем Джиму, что завершать карьеру сейчас неразумно 

Советский спорт 2 часа назад
— По состоянию на данный момент Юля намерена закончить карьеру. Но мы дали ей еще время обдумать это решение.
В принципе, мы готовы предложить ей различные варианты подготовки.
Джима, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Если ей подошла методика Уроша Велепеца, который сейчас возглавил сборную Словении, и Джима хочет продолжать готовиться с ним, мы можем рассмотреть и такой вариант. Словенская сторона готова нам помочь, учитывая прошлогоднюю подготовку Якова Фака с нашей командой.
Рассматриваем и возможность вообще индивидуальной подготовки. Но в первую очередь, нам надо понять, чего хочет сама Юля. Мы же со своей стороны убеждаем, что заканчивать карьеру, только-только подойдя к пику своих способностей, по меньшей мере, неразумно, — цитирует Брынзака портал Biathlon.com.ua
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