Словак Санитра продолжит тренировать мужскую сборную Украины

«Я сделал проект команды на четыре года, по которому мы будем готовиться к Пекину. Но каждый год будем смотреть, справляемся ли мы с программой.

У меня стратегия такая, что я собрал в команду всех молодых спортсменов, которые были хороши в юниорском возрасте.

Я хочу с ними работать, у них есть перспектива, есть данные для того, чтобы при хорошей тренерской работе и их особенном отношении к тренировкам, они смогли стать хорошими спортсменами, после основных, которые у нас есть в команде.

Мы приняли такую стратегию, что не будем делать команду Б, сделаем одну команду, в которой будет 10 спортсменов», — сказал Санитра.