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Словак Санитра продолжит тренировать мужскую сборную Украины
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Словак Санитра продолжит тренировать мужскую сборную Украины 

Советский спорт 2 часа назад
Также стал известен состав команды на сезон. В него вошли Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Андрей Доценко, Антон Дудченко, Виталий Труш, Тарас Лесюк и Богдан Цимбал.
«Я сделал проект команды на четыре года, по которому мы будем готовиться к Пекину. Но каждый год будем смотреть, справляемся ли мы с программой.
У меня стратегия такая, что я собрал в команду всех молодых спортсменов, которые были хороши в юниорском возрасте.
Я хочу с ними работать, у них есть перспектива, есть данные для того, чтобы при хорошей тренерской работе и их особенном отношении к тренировкам, они смогли стать хорошими спортсменами, после основных, которые у нас есть в команде.
Мы приняли такую стратегию, что не будем делать команду Б, сделаем одну команду, в которой будет 10 спортсменов», — сказал Санитра.
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