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Санчес: «Я нацелен выиграть все возможные трофеи с „Манчестер Юнайтед“
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Санчес: «Я нацелен выиграть все возможные трофеи с „Манчестер Юнайтед“ 

Евро-футбол.Ру 43 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес признался, что все еще полностью не адаптировался к новому клубу.
"Здесь все совершенно по-другому. Думаю, «Юнайтед» — клуб с большей историей, мы хотим выиграть трофеи в следующем сезоне. Мы должны продолжать прогрессировать.
"Юнайтед" — большой клуб, я все еще продолжаю адаптироваться. Я с оптимизмом смотрю в будущее, когда смогу показать все, на что способен. Я нацелен выиграть все возможные трофеи с клубом", — цитирует Санчеса официальный сайт «МЮ».
Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в январе 2018 года. В его активе 3 гола и 5 ассистов в 14 матчах за «красных дьяволов».
В ближайшем туре АПЛ «МЮ» и «Арсенал» встретятся на «Олд Траффорд».
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