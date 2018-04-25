Санчес: «Я нацелен выиграть все возможные трофеи с „Манчестер Юнайтед“

"Здесь все совершенно по-другому. Думаю, «Юнайтед» — клуб с большей историей, мы хотим выиграть трофеи в следующем сезоне. Мы должны продолжать прогрессировать.

"Юнайтед" — большой клуб, я все еще продолжаю адаптироваться. Я с оптимизмом смотрю в будущее, когда смогу показать все, на что способен. Я нацелен выиграть все возможные трофеи с клубом", — цитирует Санчеса официальный сайт «МЮ».

Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в январе 2018 года. В его активе 3 гола и 5 ассистов в 14 матчах за «красных дьяволов».

В ближайшем туре АПЛ «МЮ» и «Арсенал» встретятся на «Олд Траффорд».