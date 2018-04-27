Мелкие партии могут выдвинуть единого кандидата в мэры Москвы

В начале апреля Гудков призвал ряд партий, в частности "Яблоко" , ПАРНАС и «Гражданскую инициативу», договориться и поддержать победителя праймериз в качестве единого кандидата от оппозиции в мэры Москвы.

При этом Собчак публично высказалась в поддержку идеи объединения, призвав к этому и другие стороны. Явлинский признался, что не очень понимает, что Касьянов имеет в виду, а на вопрос о том, что он не стал даже обсуждать возможность создания такой коалиции, ответил, что «не успел, она прекратила свое существование».

Либеральный фланг

Гудков в пятницу сообщил РИА Новости, что готов участвовать в коалиции в случае, если силам удастся определить процедуру праймериз, которая будет устраивать все стороны.

"Если участники договорятся о какой-то процедуре праймериз, которая всех устроит, то я буду готов. Я про это и говорил, но пока одни говорят одно, другие говорят другое, и каждый за свою систему… Только если договоримся о процедуре праймериз. Нужна многотуровая система праймериз, которая исключает какие-то неожиданности и возможности вмешательства мэрии", — сказал политик.

Он сообщил, что после майских праздников планирует встретиться с председателем ПАРНАС. «Вроде договорились после майских попробовать с Касьяновым», — сказал Гудков.

В свою очередь Касьянов рассказал РИА Новости, что ПАРНАС определила, что на их фланге находятся пять организаций, среди которых сам ПАРНАС, а также «Яблоко», «Гражданская инициатива», незарегистрированная "Партия прогресса" и «Открытая Россия». Их и призывает ПАРНАС создать коалицию для участия в выборах мэра Москвы и выдвинуть единого кандидата.

"Как он будет определен — это уже договоренность коалиции, если она будет создана. Сейчас мы находимся на этапе наших призывов, обращений, чтобы создать такую коалицию… Коалиция сначала создается, а потом определятся кандидат, представляющий эту коалицию, по процедуре, которая будет определена. Праймериз там, не праймериз — это вопрос уже десятый, это техника", — считает Касьянов.

Политик пояснил, что сейчас стороны ведут консультации, а удастся ли им договориться, может стать понятно уже после майских праздников. «Не знаю, сложится или не сложится. Сейчас идут консультации между нашими всеми организациями. Идут в разной форме. Сейчас мы обсуждаем. Удастся — после майских праздников, я думаю, мы скажем: удалось или не удалось», — пояснил Касьянов.

При этом лидер движения «Солидарность» Илья Яшин сообщил РИА Новости, что поддерживает идею коалиции и готов сесть за стол переговоров. «Я — „за“, о чем тут можно спорить? Насколько я понимаю, все — „за“, вопрос только в процедуре. Мы считаем, что единый кандидат нужен, и механизмом его определения должны стать праймериз, в котором могут принять участие наши сторонники, москвичи, избиратели — вот и все. Ну, а как еще? Монетку кидать?» — сказал политик.

Он напомнил, что сейчас на демократическом фланге есть несколько претендентов на то, чтобы стать единым кандидатом от мелких оппозиционных партий. «Я один из этих претендентов, но для того, чтобы определить, кто на данный момент из нас, из претендентов в большей степени подготовлен в части избирательной кампании, нужны праймериз. Поэтому, мне кажется, что это абсолютно логично, разумно», — пояснил Яшин.

Политик добавил, что для его участия существуют два принципиальных условия: организатором праймериз должна быть нейтральная сторона, и голосовать за единого кандидата должны граждане.

"То есть ни Гудков, ни я, никто из-за интересованных сторон либо какой-то сформированный всеми вместе оргкомитет этих праймериз, либо какая-то общественная организация, которой мы все доверяем. Второе условие: это должны голосовать люди, а не муниципальные депутаты, не партийные функционеры. Все остальное обсуждается", — уточнил Яшин.

Левопатриотические силы

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов также поддерживает идею общего кандидата, но не видит единства в оппозиции.

"Вы знаете, я на такие предложения всегда отвечаю просто, что давайте решать задачу поэтапно, единый оппозиционный кандидат — это хорошо, но нет пока единства даже на разных политических флангах, то есть у либералов свои разборки, на левом фланге тоже не все идеально, есть там еще националисты. Поэтому здесь давайте сначала договоримся на каждом своем фланге, найдем самого сильного и популярного кандидата, а уже потом среди них можно вести какие-то переговоры", — сказал он РИА Новости в пятницу.

Удальцов пояснил, что в возможность выдвинуть полностью единого кандидата не верит из-за сильной разницы в политических программах.

"Я думаю, что левым надо свое объединение провести, и для этого мы сейчас проводим праймериз, либералы тоже пусть не отстают и выдвигают сильного кандидата, и дальше можно между собой этим кандидатам заключить некий пакт о «ненападении», чтобы в ходе кампании мы не друг друга кусали и цепляли, а работали именно с критикой действующей администрации, совместно наблюдали за голосованием. Это, мне кажется, более реалистично, и такую задачу, я считаю, посильно реализовать, если проявлять сейчас здравый смысл и политическую волю", — считает Удальцов.