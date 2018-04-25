Пащенко: пока не удаётся перенести тренировочные показатели на гонки

Российский биатлонист Пётр Пащенко рассказал о подготовке к прошедшему сезону и проблемах со стрельбой.

«В этом году, когда мы начали предсезонную подготовку, передо мной стояла задача — улучшить ту базу, которую я наработал в том году. У меня был очень приличный процент стрельбы.

В том сезоне были проблемы со здоровьем: я приехал на «Ижевскую винтовку», а там была какая-то инфекционная болезнь, и приблизительно 70% людей, которые были на соревнованиях переболели до или во время. Из более 100 человек на старт вышли только 60.

Но мне все равно удалось перенести наработанную базу на этот сезон, был хороший процент стрельбы, хороший ритм, хорошая скорострельность. И даже люди со стороны говорили, что: «Да, когда ты приходишь на рубеж, есть какая-то уверенность».

Есть такое, действительно, когда человек приходит на рубеж, многие хорошие тренеры сразу видят, допустит ли он ошибку, или наоборот, будет работать качественно. Значит спортсмен сконцентрирован на том, что он будет делать, а не на том, что ему нужно реализовать.

В этом сезоне ничего не предвещало беды, был сдвиг вперед, была достигнута хорошая процентовка и скорострельность. Но именно в сезоне, даже сейчас, я не могу понять почему, но у меня постоянно происходят какие-то ошибки: там недочёт, там габарит не прошел. Это преследовало меня весь сезон.

И получается, что в этом сезоне я много что спустил. И в плане гонок, к которым я в принципе весь сезон хорошо готов, нету медалей ни с Европы, ни на чемпионате России не получилось хорошо реализоваться. Будем разговаривать с тренером — Владимиром Брагиным , решать, что делать.

80% официальных тренировок я прошел без штрафа, у меня весьма приличные показатели за последние два года. Но пока не удается перенести это на результат и гонки», — сказал Пащенко.

Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».